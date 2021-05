Šílenství v Boleslavi! Devět gólů, vyděšený Vrba i Jarolím vs. sudí

Co ukázala divočina mezi Boleslaví a Spartou? • FOTO: koláž iSport.cz Nejlepší zápas sezony? Možná. Nejbláznivější zápas sezony? Naprosto nepochybně. Mladá Boleslav a Sparta, jak už to tak ve vzájemných duelech hraných ve středočeském městě bývá, se opět měřily v tom, kdo má lepší ofenzivu. A zároveň děravější defenzivu. Šílený triumf Letenských 5:4 hovoří za všechno. Projděte si, co všechno tahle unikátní bitva přinesla.

Reklama na fotbal Oba trenéři museli být z takhle divokého průběhu na mrtvici, fanoušci museli šílet nadšením. Obrany obou mužstev hořely. Zápas v Mladé Boleslavi měl ale všechno – přelévající se skóre, báječnou zápletku, mraky gólů, napětí takřka do poslední chvíle, emoce. Utkání mezi boleslavskými paneláky bylo skvělou reklamou na českou ligu a asi i tím nejlepším, co nejvyšší soutěž v této sezoně nabídla. „Určitě to byla reklama na fotbal. Pro všechny to muselo být pěkné utkání. My jsme trošku zklamaní, že výsledek je takový. Myslím, že remíza by tomu slušela víc,“ prohodil boleslavský útočník Michal Škoda. Domácí kouč Karel Jarolím měl ovšem vážné výhrady k výkonu rozhodčího Ondřeje Ginzela. „Tak jak to nedělám, dovolím si tentokrát říct, že výsledek byl ovlivněný rozhodčím. Mrzí mě, že gól Máry Matějovského neplatil,“ zlobil se. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 4:5. Bláznivý duel a emoce, v závěru rozhodl Polidar

Letenská parodie na obranu Vyhrát venkovní mač navzdory čtyřem inkasovaným brankám? Mimořádně výjimečná záležitost, ani tříbodový zisk by ale určitě neměl přehlušit skutečnost, že Sparta byla v Mladé Boleslavi defenzivě naprosto šílená. Obránci absolutně nebyli schopní zachytávat dlouhé nákopy domácích, pozičně totálně propadali. Být kvalitnější v koncovce, na čtyřce se střelecký účet Středočechů rozhodně nezastavil. „Naše venkovní defenzivní činnost mě děsí. Nedaří se nám být důslední, soupeři jsou pro nás hodně nebezpeční, což mi samozřejmě vadí. Pokud přemýšlíme o nějakých vyšších metách, musíme být venku mnohem důslednější. Jinak budeme nejvyšší příčku atakovat těžko,“ uznal trenér Pavel Vrba. Vrba: Dneska to byla divočina, naše defenziva byla nedůsledná

Ten správný Karlsson Pavel Vrba o tom promluvil po domácím střetu s Viktorií, který se Davidu Mobergu Karlssonovi příliš nevydařil. „Musíme si zvyknout na to, že David bude buď nejlepší hráč na hřišti, nebo bude zralý na střídání,“ pronesl zkušený kouč. Jak pravdivá tahle slova byla, to se ukázalo hned o pár dní později v Mladé Boleslavi. Švédský křídelník totiž svůj výkon vylepšil o několik levelů, především jeho zásluhou nakonec favorit divokou kovbojku zvládl. Seveřan jeden gól vstřelil, na další tři přihrál. Svou sezonní bilanci tak vylepšil na deset branek a pět asistencí, rázem tak patří k nejproduktivnějším fotbalistům celé ligy. Mladá Boleslav - Sparta: Karlsson z otočky vrací hostům vedení, 1:2

Hancko = penaltová jistota Pamatujete si ještě, jak obrovské problémy měla Sparta se zdánlivě triviální dovedností, jako je proměnění pokutového kopu? Hlavně v první polovině sezony na to hodně trpěla, se sázkou na Dávida Hancka se ale tenhle trend úplně zatočil. Slovenský reprezentant je totiž zatím precizní. Trefil se proti Baníku, Pardubicím, Viktorii a naposledy i proti Mladé Boleslavi. Té navíc přidal další gól hlavou. „Mám zrovna v Čechách rodiče a táta mi hattrick předpovídal. Trochu jsem to v hlavě měl, bohužel se to nepovedlo. Mám ale radost, že jsem týmu pomohl a upevnili jsme si druhé místo,“ zdůraznil Hancko. Mladá Boleslav - Sparta: Hancko mazácky k tyči proměnil pokutový kop, 3:3!