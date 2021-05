Proč zas padáš, Zbrojovko?! Expert: Brnu chybí střelec, zklamal Růsek

Jo-jo klub z Brna nejspíš bude dál poskakovat mezi dvěma nejvyššími soutěžemi. Místo jiskřivých šlágrů se Spartou či se Slavií se můžou diváci od podzimu bavit při derby s Vyškovem, Líšní, Prostějovem. „Defenziva nebyla tak hrozná. Rozhodlo, že chyběl útočník, který by dal třeba deset gólů. Zbrojovka nedokázala vstřelit branku ze hry, spoléhala jen na standardky,“ vystihl Jan Trousil, jenž v klubu strávil šest let (2004–2010).

Každý týden v Brně rozfoukávali naději. Tu jim dávalo klopýtání Teplic, ne vlastní bodový sběr. Dostálkův výběr reálně neměl na záchranu nárok. Vždyť z posledních patnácti duelů vyhrál jediný! Páteční remíza v Liberci by byla fajn, pokud by měla Zbrojovka tak o pět bodů víc. V její současné pozici to znamenalo fatální ztrátu.

Tisícovky fanoušků se zahalily do smutku. „Celá dědina fandí Zbrojovce. Všichni jsou tu zbrojováci,“ popsal pětačtyřicetiletý Trousil, jenž žije ve Zbýšově u Vyškova. „Do poslední chvíle jsme věřili, že se zachrání na úkor Teplic, které jí dlouho dávaly šanci. Scházeli jsme se na stadionu v kabinách a fandili u televize. Jenže Zbrojovka dělala strašně málo bodů. Pro fanoušky je to velká rána, chtějí být hrdí zbrojováci,“ upozornil.

SESTŘIH: Liberec - Brno 1:1. Ztráta pro oba, Růsek srovnal v nastavení

Někdejší výborný stoper neviděl slabinu v obraně. Ta se po povýšení Richarda Dostálka do pozice hlavního kouče zpevnila, prospěl jí zimní příchod Luďka Pernici z Plzně a uzdravení Pavla Dreksy. Obří problém byl však v útoku. Nejlepší střelec Antonín Růsek skóroval pouze pětkrát. Právě od něj čekal Trousil víc.

„Tonda měl obrovskou možnost se prosadit, ukázat. Dostal hodně šancí, ale mužstvo netáhl. To je pro mě největší zklamání,“ kritizoval talentovaného útočníka. Ve finále byl nejplatnější bojovník Jan Hladík, prvoligový zelenáč. „Obrovsky poctivý hráč, ale taky nedal deset gólů. Klub měl najít prostředky a přivést nějakého kanonýra,“ soudil.

Obecně ho zarazilo, že mužstvo nebylo schopné prosadit se ze hry. Když už se trefi lo, tak vesměs po rohu, přímém kopu či z penalty. „Nedá se zachránit, když nedáte normální gól,“ podotkl Trousil, jenž bude minimálně příští sezonu potkávat svůj bývalý klub ve druhé lize. S Vyškovem do ní postoupil. Nové derby bude pikantní, přesto o něj úplně nestojí. „V regionu by to mělo být tak, že bude Zbrojovka v první lize,“ měl jasno. „Bohužel, tato stabilita chybí. Klub nemůže mít jiný cíl než okamžitý postup zpátky. Jinak budou příznivci otrávení. Chce to získat jednoho dva zkušené hráče a kolem nich postavit ty, co chtějí pracovat a dýchat za Zbrojovku.“

O tom, kde udělalo vedení chybu, Trousil mluvit nechce. Že se staly, o tom není pochyb. Jinak by hrálo Brno mezi elitou mnohem důstojnější roli.

Liberec - Brno: Šok! Růsek nekompromisní hlavičkou sebral Slovanu vítězství, 1:1