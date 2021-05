Ginzel měl Polidara zastavit: Bylo to hraniční, říká. Necitlivé, namítá Kureš

Kluci na plácku by takovou věc neudělali. Hraje se, až když hraje soupeř. Jinak to není fér. Sparťani tuhle nepsanou dohodu položili na lopatky, proto měl zasáhnout rozhodčí. Ondřej Ginzel to neudělal, což je chyba.

Co se stalo: Boleslavský Radim Řezník (možná) fauloval na půli hřiště Adama Hložka. Ten zůstal ležet na zemi. Skláněl se k němu protihráč, jeho stav kontroloval i samotný sudí. V tu samou chvíli David Moberg Karlsson, dobrých deset metrů od místa přestupku, narychlo rozehrál a poslal tím Polidara do samostatného úniku proti gólmanu Janu Šedovi.

Klička a gól do prázdné na 5:3.

Boleslavští se vztekali, ovšem marně. Sudí už v takové chvíli, i kdyby snad chtěl, nemohl otočit časem a písknout. Ani VAR nemá páky, aby situaci přehodnotil.

Jak vidí akci s odstupem Ondřej Ginzel? „Je to pro mě hraniční situace,“ říká.

Jiří Kureš, předseda pravidlové komise a člen komise rozhodčích, ji vidí už za hranou. „Určitě to bylo necitlivé. Rozhodčí mohl a měl akci okamžitě přerušit. Vůbec nemusel dopustit, co se stalo,“ říká pravidlový odborník.

Ginzel by případné protesty sparťanských hráčů, že je sudí zastavil ve vyložené šanci, lehce umlčel. „Neměl situaci pod kontrolou, protože se díval na Hložka, zda se mu něco nestalo. A taky Karlsson rozehrál daleko od místa přestupku. Nebylo to fér. Udělal to vyčuraně. Sudí měl právo akci zastavit,“ tvrdí Kureš.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 4:5. Bláznivý duel a emoce, v závěru rozhodl Polidar

Co se týče právě rozehrání několik metrů od místa faulu, není to ojedinělé. Rozhodčí dokonce jsou instruováni, aby takovou věc povolovali. „Je to v zájmu zrychlení hry. Ale pozor, platí to pouze někdy,“ vysvětluje Kureš. Kdy? Ve chvílích, kdy následně nevzniká výhoda pro mužstvo, které rozehrává. „Říkáme rozhodčím, aby hráče nechali rozehrát dál od místa přestupku především na vlastní polovině. Aby se hra nezdržovala. Ale třeba kolem pokutového území mají dodržovat, aby se rozehrálo tam, kde k provinění došlo,“ říká Kureš s tím, že v Mladé Boleslavi došlo k výhodě útočícího mužstva, takže se hra měla vrátit.

Pak je možné, že by zápas skončil remízou. Takhle Sparta brala tři body.

V utkání došlo ještě ke dvěma dalším sporným situacím, kde už si Ginzel své verdikty obhájí. Ve 25. minutě VAR odvolal gól Marka Matějovského na 2:1 kvůli ofsajdovému postavení Michala Škody, jenž stínil brankáři Florinu Nitovi. „Je to hodně složitá situace,“ míní Kureš. „Ale převládá názor, že ve sporných situacích je lepší takovou branku neuznat. Škoda gólmanovi přímo nebránil, ale ovlivňoval ho svým pohybem.“

A penalta po zákroku Dominika Preislera na Tomáše Wiesnera v 53. minutě? „Ta byla odpískána správně,“ dodává Kureš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. Michal Škoda, 43. Michal Škoda, 48. Zmrhal, 90+4. Budínský Hosté: 9. Wiesner, 40. Moberg Karlsson, 54. Hancko, 70. Hancko, 90+1. Polidar Sestavy Domácí: Šeda – Douděra, Řezník, D. Šimek, Preisler (80. Malínský) – Skalák, Matějovský (C), Dancák, Zmrhal – Jiří Klíma (79. Budínský), Michal Škoda. Hosté: Nita – Wiesner, Vitík (46. Souček), Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (90+1. Minčev), Pavelka, Sáček (76. Polidar), Dočkal (C), Hložek – Juliš (64. Karabec). Náhradníci Domácí: Mikulec, Tatajev, Dufek, Malínský, Budínský, Klíma, Krobot Hosté: Heča, Plechatý, Souček, Trávník, Polidar, Karabec, Minčev Karty Domácí: Skalák, Douděra, Šeda Hosté: Souček Rozhodčí Ondřej Ginzel – Matěj Vlček, Kamil Hájek Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Jarolím: Prohra bolí, na zápas se dalo koukat. Pokazili to rozhodčí