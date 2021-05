Matějovský míchal Dočkalovi kolena. Sparta Vrbu trápí, divil se Bednář

„V ofenzivě je vidět práce trenéra Vrby. Kluci dopředu uměj, ale stoper dá dva góly a čtyři dostane...“ kroutil nad přestřelkou hlavou Bednář. „Já bych rezignoval a nechtěl bych jít tak rok na fotbal,“ přidal se moderátor Libor Bouček.

Chytat za hlavu se Vrba musel už ve 29. vteřině, kdy se brankář Florin Nita snažil o kličku a skončilo to nastřelenou tyčkou soupeře. „Slunko je někdy sviňa,“ shodli se Petr Švancara s tenistkou Barborou Strýcovou, i když ta úplně nerozuměla „brněnské terminologii“.

A v 25. minutě přišel další krizový moment pro Spartu - Marek Matějovský vymíchal Bořka Dočkala a krásně zavěsil míč za Nitu. Jenže gól neplatil kvůli ofsajdu jeho spoluhráče, který měl stínit sparťanskému brankáři.

„Podle pravidel si to zase obhájí. Je to škoda, protože Matějda už tolik gólů nedá... A vidět ho, jak střílí góly a dostává rozhodčí pod tlak, to je paráda,“ těšilo Bednáře. „Správně neuznaný, je v tom směru, kdybych já byl poškozenej, tak řvu taky,“ snažil se být spravedlivý Švancara a poukázal na moment, kdy Matějovský cukal s Dočkalem, jemuž se vyloženě podlomila kolena... „Ty Bořkovy kolena jsou taky dobrý.“

Hlášky kola: Poloha slavícího střelce, horory pro Vrbu a gólový synek Kadlec

Jarolím: Prohra bolí, na zápas se dalo koukat. Pokazili to rozhodčí