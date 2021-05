Sparta rozevírá nůžky. Letenští zatím marně hledají vyváženost

Zábava ve své nejryzejší podobě. Ofenzivní manévry, spoustu vstřelených branek, výsledkové zvraty, emoce. Spartě po nástupu Pavla Vrby nelze upřít, že její zápasy zkrátka baví. V neděli v Mladé Boleslavi to už byl ovšem extrém. Sice imponující venkovní triumf 5:4, zároveň ale demonstrace naprosto tristní defenzivní práce. Letenští neustále rozevírají nůžky mezi důrazem na útok a obranu, což může být směrem do budoucna hodně nebezpečné.

Ve fotbalovém prostředí se často s nadsázkou říká, že kdo brání, ten nevěří brankáři. Sparta jako by se téhle teze v posledních týdnech držela, stačí si ostatně projít její výsledky za poslední měsíc. 2:2, 4:2, 2:2, 0:3, 3:1, 3:1, 5:4. To dělá až absurdní průměr 4,9 branky na zápas!

„Z mého pohledu ten zápas byl hodně atraktivní. Oba týmy chtěly víc útočit, střílet branky. Ale inkasovat čtyřikrát, to je příliš,“ prohlásil po triumfu nad Mladou Boleslaví trenér Pavel Vrba.

Úspěšný kouč ostatně v tomto duchu mluví prakticky každý víkend. Nijak se netají tím, že raději vyhraje 4:3 než 1:0. Že je pro něj prioritou ofenziva a palebná síla mužstva. Na zadní vozbu ovšem nelze rezignovat, dát ji úplně bokem. A právě to Pražané v neděli do určité míry udělali.

Jejich bránění nemělo ligové parametry ani náznakem. Domácí se dostávali do koncovky s nebývalou lehkostí. Být ve finální fázi přesnější, gólů mohli nasázet mnohem víc. Sparťanští obránci často byli jen v roli komparzistů. Všichni do jednoho. Martin Vitík, Dávid Hancko, Matěj Hanousek, po změně stran i Michal Sáček.

Vrba: Dneska to byla divočina, naše defenziva byla nedůsledná

„Čtyři inkasované góly, to by se nám stávat nemělo. V tomhle směru máme velký prostor pro zlepšení,“ uvědomoval si Hancko.

Otázkou je, zda Sparta bude nějakého progresu schopná. Vrba totiž není defenzivní specialista. Nikdy nebyl a velmi pravděpodobně už ani nebude. Zatímco jeho předchůdce Václav Kotal měl jako mantru právě obranu, současný kouč je pravým opakem. Na tréninku se klade důraz na drilování ofenzivy, ať už jde o chování v horní třetině hřiště či přechodovou fázi.

Otisk zkušeného kouče je na Spartě ostatně jasně patrný. Od Vrbova nástupu Letenští nasázeli už 41 branek. Pro srovnání: Slavia jich ve stejném období zkompletovala 31… Ale pak je tu i obrana. Zatímco parta Jindřicha Trpišovského kapitulovala desetkrát, rudí lovili balon ze sítě už v 22 případech.

Což o to, v rámci domácí soutěže to ještě (povětšinou) stačí. Sparta má ale mnohem vyšší ambice. Chce se rvát s rivalem o titul (Vrba to má proti Slavii zatím 0:2, 0:3), navíc hodlá atakovat Ligu mistrů. A do ní se bez alespoň obstojné defenzivy dostává mimořádně složitě.

„Pokud přemýšlíme o nějakých vyšších metách, musíme být mnohem důslednější. Naše venkovní defenzivní činnost mě děsí,“ přiznal Vrba bez kličkování.

Fungování defenzivy proto musí být na Letné před startem nové sezony tématem číslo jedna. Ať už její systémové či personální vyztužení. Tento krok se směrem k dalšímu potenciálnímu posunu totiž jeví být naprosto nevyhnutelný.

Rivalové po nástupu Vrby (pouze liga) Sparta Slavia 41 vstřelené góly 31 22 inkasované góly 10 10 - 3 - 2 bilance 10 - 5 - 0 33 body 35

Hlášky kola: Poloha slavícího střelce, horory pro Vrbu a gólový synek Kadlec