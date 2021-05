TOP 100 fotbalistů v lize: hrdinové Slovácka, Plavšič v sedmé desítce

Poctivec a dříč. Hlavně kvůli těmhle vlastnostem je trenéry ceněný. Pro tým by se rozkrájel. Nikdy se nesmíří s porážkou.

Liberec / obránce / 29 let Starty: 29 Góly: 0 Asistence: 2

Brno / záložník / 21 let Starty: 29 Góly: 1 Asistence: 2

Plzeň / záložník / 30 let Starty: 16 Góly: 2 Asistence: 2

Když se daří týmu, vyniknou i jednotlivci. Obranný univerzál je důkazem. Za víc než deset let služeb nikdy nezářil tak jako letos.

Slovácko / obránce / 31 let Starty: 28 Góly: 1 Asistence: 4

Kouč Svědík ho přesunul z křídla na beka a ukázalo se to jako šťastný tah. Vyhlášený salámista prožívá úžasnou sezonu.

Slovácko / záložník / 34 let Starty: 24 Góly: 4 Asistence: 2

Kdyby do všeho nedal sto procent, nemohl by večer usnout. Fantastickým přístupem je vzorem pro ostatní. Navíc se rozstřílel.

Slovácko / záložník / 29 let Starty: 23 Góly: 8 Asistence: 0

Střední obránce z křemene, v lize toho už zažil dost. Ze Zlína vyletěl do Slavie, pak projel Mladou Boleslaví a Jabloncem. Teď ale opustí Česko a zkusí štěstí v Polsku .

Liberec / obránce / 29 let Starty: 23 Góly: 0 Asistence: 0

Čtyřicet křížků na krku, ale pořád nepostradatelný kapitán klokanů. Jeho oddanost fotbalu by zasloužila metál.

Bohemians / záložník / 40 let Starty: 21 Góly: 1 Asistence: 0

Jablonec - Teplice: Krobův bochánek trkl Hübschman hlavou do Grigara

Stálice na ligovém jevišti se stabilně vysokou výkonností. Jeho centry jsou pořád báječné, a co je hlavní – nacházejí adresáty!

Jablonec / obránce / 34 let Starty: 25 Góly: 1 Asistence: 3

Olomouc / záložník / 27 let Starty: 25 Góly: 5 Asistence: 0

Sparta / záložník / 17 let Starty: 21 Góly: 3 Asistence: 1

Karviná - Budějovice: Nadvakrát to zkoušel Papadopulos, nejdříve ho vychatal Drobný a poté hosty zachránila tyč

Karviná / útočník / 36 let Starty: 29 Góly: 8 Asistence: 3

Jablonec / záložník / 32 let Starty: 20 Góly: 2 Asistence: 1

Plzeň / obránce / 28 let Starty: 29 Góly: 2 Asistence: 0

Výborně atleticky vybavený brazilský střední obránce. Pokud je to jen trochu možné, snaží se zezadu tvořit hru.

Karviná / obránce / 23 let Starty: 30 Góly: 2 Asistence: 0

Souboje jeden na jednoho jsou jeho světem. Srbské finesy a neposedné tělo se složitě brání. Jenže někdy by míň kliček znamenalo víc.

Sparta / záložník / 25 let Starty: 22 Góly: 2 Asistence: 4

63. Oscar Dorley

32 bodů

Slavia / záložník / 22 let

Starty: 24

Góly: 2

Asistence: 0

Liberijec ještě podle mentora Trpišovského neukázal to, co v něm vězí. I tak dokáže s míčem divy. Jen to nesmí přehnat, jako na Arsenalu.