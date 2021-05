Jugas definitivně opustí Slavii! Míří do Polska, podepsal Krakovu

Když v létě 2017 Jugas přicházel ze Zlína, vypadalo to, že se pevně usadí v kádru týmu, který čekal obrovský rozmach. Jenže postupně ze sestavy i vinou zdravotních problémů vypadl. Kouči Jindřichu Trpišovskému nezapadal do koncepce, a tak postupně hostoval v Mladé Boleslavi, Jablonci a Liberci. Nyní mu končí s pražským klubem smlouva a posune se ještě výš na sever.

Podle svých slov měl při tom další nabídky, tři z Česka a dvě z ciziny. „Rychlost jednání, kvalita tamní ligy a lokalita rozhodly pro Polsko,“ uvedl na stránkách svého manažera Ondreje Chovance. Zvlášť prý na něho zapůsobil interes klubových šéfů.

Plzeň - Liberec: Jugas z úhlu donutil Staňka k zákroku

„Mluvili se mnou sportovní ředitel s trenérem a udělali na mě velký dojem, všechno proběhlo profesionálně od prvního kontaktu. Navíc pokud vás chce trenér, je to vždycky nejvíc. Přesně z těch důvodu jsem se před lety rozhodl pro Slavii, protože o mě měl zájem trenér Šilhavý a pan Tvrdík,“ uvedl. „Potom došlo ke změně trenéra, ale to přináší fotbal. Slavii bych chtěl poděkovat za to, jak se celou dobu chovala. A i trenérovi Hoftychovi, jenž mě vedl nyní v Liberci, výborně se mi s ním spolupracovalo.“

Zkušenému obránci učarovalo zázemí klubu i nové tréninkové centrum za městem, kde je malý stadion s vyhřívanou trávou i dalších pět hřišť plus jedno s umělou trávou a jiné zastřešené. „Jak z jiného světa. Žádný klub v České republice něco takového nemá,“ řekl Jugas. To, že nejstarší sportovní klub v Polsku skončil v minulé sezoně na 14. místě ze šestnácti (i kvůli odečtu pěti bodů), ho nijak neleká. „V příští sezoně chce majitel mužstvo posílit a hrát v první polovině. A když to půjde, třeba se i dostat do první šestky. Snad se nám to společně povede, já pro klubový úspěch udělám všechno,“ vyhlásil.