Další jméno pro Plzeň. Zajímá se o „lenocha“ z Karviné, ve hře je i Baník

V létě bude Plzeň stavět nový tým. Jedním z jeho pilířů by podle informací deníku Sport mohl být Eduardo Santos, brazilský stoper Karviné. „Velmi zajímavý hráč, určitě na to má,“ říká jeho bývalý trenér Juraj Jarábek.

Jelikož trenér Michal Bílek plánuje trvalý přechod na systém 3 – 5 – 2 a klub v létě pravděpodobně opustí Jakub Brabec, je jasné, že Plzeň bude hledat stopera. Kandidátem číslo jedna pro ni je momentálně třiadvacetiletý Eduardo Santos, opora Karviné.

„Ano, je na seznamu případných posil Viktorie,“ potvrdil deníku Sport dobře informovaný zdroj.

Coby odchovanec renomované akademie Fluminense má Santos skvělé fotbalové základy, k tomu umí i pořádně přitvrdit. V této sezoně FORTUNA:LIGY vyhrál už 262 obranných soubojů, lépe je na tom jen zlínský Petr Buchta (269). Na kontě má i dva vstřelené góly a solidně si kromě středu vede i na kraji obrany, kde po odchodu Gigliho Ndefeho do Baníku také zaskakoval.

„A byl by zajímavý i jako šestka,“ je přesvědčen Juraj Jarábek, za jehož působení Santos společně s krajanem Jeanem Mangabeirou před rokem a půl do Slezska přišel. „Šli jsme do rizika, ale vyplatilo se,“ dodává slovenský trenér spokojeně.

Ačkoli v Brazílii i Portugalsku hrál pouze druhou ligu, a to jen velice nárazově, vykazuje čahoun s mušketýrským knírkem od prvního dne sebedůvěru, jejímž jediným limitem je pouze nebe.

VYHRANÉ OBRANNÉ SOUBOJE VE F:L 2020/21 269 Petr Buchta (Zlín) 262 Eduardo Santos (Karviná) 258 Jaroslav Zelený (Jablonec) 232 Jakub Brabec (Plzeň) 227 Patrizio Stronati (Baník) 213 Michal Kadlec (Slovácko) 209 Jakub Jugas (Liberec) 208 Jan Jeřábek (Pardubice) 204 Jakub Martinec (Jablonec) 201 Pavel Dreksa (Brno)

„Svou suverenitou nás hned upoutal,“ vybavuje si Jarábek. Stejně jako těžké pořízení, jež s lechtivým Brazilcem mělo v běžném každodenním provozu. Dřina Santosovi totiž vůbec nevoněla. „Proč mám tak tvrdě trénovat, když českou ligu zvládnu levou zadní, ptal se mě s vážnou tváří,“ přiznává osmapadesátiletý kouč. „Měl problém dělat naplno, ale v tréninkovém přístupu se zlepšil.“

Ke kvalitním výkonům mu pomáhá i rodinné zázemí. V Karviné je s manželkou, loni se jim narodil syn Theo. „Když za mnou žena dorazila, mělo to hned několik výhod,“ přiznal Santos pro klubový web. „Začali jsme normálně žít, chodili na procházky a nesporná výhoda byla ve stravování. Uvařila mi alespoň podobná jídla, na která jsem byl zvyklý,“ dodal s úsměvem.

Kromě Plzně se o jeho služby zajímá i Baník Ostrava, jenže Karviná v Santosově případě podle informací deníku Sport pod patnáct milionů korun nepůjde. Stojí elegantní flink za tyto peníze? A je na posun o několik výkonnostních pater výš připraven?

Jarábek míní, že ano.

„Eduardo je velmi silný, rychlý a dynamický, technicky je na tom taky dobře. Určitě na to má,“ nepochybuje kouč. Žádný problém nevidí ani v devíti žlutých kartách, které už jeho bývalý svěřenec v této sezoně nasbíral.

„Nesouvisí to ani tak s herní disciplínou, jako s mentalitou. Většina těch karet je za gestikulace, nehraje zákeřně. Je takticky dobře vyspělý,“ vysvětluje Jarábek.

Jak už dříve deník Sport informoval, v Karviné upoutal Plzeň kromě brazilského lenocha také záložník Tomáš Ostrák, v hledáčku Viktorie jsou i křídelníci Jan Vodháněl z Bohemians a Vladimir Jovovič z Jablonce, kterým záhy končí smlouvy. Žádný přestup však Viktoria zatím do oficiálního konce nedotáhla.