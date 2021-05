Náhrada za Plavšiče na cestě! Sparta dotahuje produktivní křídlo ze severu

Ladislav Krejčí starší čelí opakovaným zdravotním problémům, Srdjan Plavšič po sezoně zamíří do Edenu. Spartě tak vznikl poměrně hluboký kráter na levé straně záložní formace. Už brzy by ovšem mohl být zacelen. Podle informací serveru iSport.cz jsou totiž Letenští velice blízko dotažení produktivního křídelníka ze severu, který by mohl citelně pozvednout jejich palebnou sílu. V zamčené části článku se dozvíte, kdo se už brzy převlekne do rudých barev. A kdo by ho mohl následovat, Sparta totiž krouží i kolem posily na pravý kraj defenzivy.