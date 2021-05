Šéf Slovácka: O odchodu Svědíka, Klimentovi i kontroverzním majiteli

Je to otázka za všechny prachy, které Slovácko vydělá v Konferenční lize. Co s klubem z nejmenšího prvoligového města udělá mega úspěch v letošní sezoně? „Rozprodávat nic nebudeme, na to ať každý zapomene,“ ujišťuje v rozsáhlém rozhovoru pro iSport Premium ředitel Petr Pojezný. Zůstat by měl i trenér Martin Svědík, jenž má prý zajímavou nabídku z Polska.

Velká radost. A taky kopa starosti navíc. To je důsledek senzačního průniku 1. FC Slovácko do pohárové Evropy. Pravděpodobně ze čtvrtého místa ve FORTUNA:LIZE. O tom, co se v klubu změní a co určitě ne, vypráví jeho výkonná síla Petr Pojezný, prodloužená ruka majitele Zdeňka Zemka. Tomu dává největší kredit.

Máte po postupu do pohárové Evropy samé příjemné starosti?

„Zatím se nic tak převratného neudálo. Postupně se s tím vším seznamujeme, vyplňujeme formuláře. Už jsme nějaké mezinárodní zápasy pořádali, takže se v požadavcích od UEFA celkem orientujeme. Myslím, že si s tím poradíme. Naší výhodou je moderní stadion. To bývá největší komplikace.“

Povedlo se letos něco, o čem se vám ani nesnilo?

„Tak to úplně není. Dlouhodobě se mi o tom snilo. Už jsem tu dlouho, zažil jsem i éru Synotu. Možná se to stalo i dřív, než jsme si mysleli. Je to hektické, trošku jsme předběhli dobu. (úsměv) Nicméně skrytý cíl to byl. Kdyby se nenaplnil, svět by se asi nezbořil. Hlavně je to odměna pro fotbalisty, ti to prožívají přímo na hřišti. To je mnohem víc. Taky jsem byl sportovec, znám to. Funkcionáři to vnímají trošku jinak. To, že se něco podaří áčku, je nejvíc vidět. Ale mě zajímá, jak se daří klubu jako celku. To je, dá se říct, skoro víc.“

Studujete, kolik peněz můžete v poháru vydělat?

„Konferenční liga je neznámá záležitost. Mám útržkovité informace, že by se finance mohly blížit Evropské lize. Mluvil jsem i s představiteli LFA. Milan Petržela říkal, že hráči nemají za pohár žádné prémie. Nemá cenu valit nějaká velkohubá prohlášení. Pro hráče i pro klub je motivace dostatečně zajímavá. Je potřeba se za to odměnit. Pokud přitečou finance, kluci si je zaslouží. Tu šanci mají před sebou, a když ji využijí, rád se tím budu zabývat. Tak daleko ale zatím nejsme.“

Jestli to správně chápu, když budete postupovat v soutěži dál, budou za to hráči patřičně honorováni.

„Prémie budou mít už teď. Až nějaké peníze dostaneme. (úsměv) Když budeme dostávat víc a víc, o to lepší podmínky budou mít hráči. Když přijdou do klubu finance jako by navíc, můžeme řešit další odměny. Je to jednoduché.“

Obáváte se, jak v mezinárodní konfrontaci obstojíte?

„I když jsme nebyli v pohárech, hrávali jsme v přípravě s velkými evropskými kluby. S AS Řím, West Hamem, Šachtarem Doněck, Dinanem Záhřeb. Pravidelně se střetáváme s Mariborem. Dokázali jsme si to s nimi normálně rozdat. V tomto jsou kluci už zkušení, byť šlo jen o přípravu. Míša Kadlec nebo Milan Petržela mají tyhle zápasy za sebou, nebude to pro ně nic světoborného. To spíš pro mladé, pro klub. A asi nejvíc pro fanoušky.“

O kolik peněz jste přišli v sezoně, kdy nesměli diváci do hlediště a Slovácku se zrovna tak dařilo?

„Třeba utkání se Slavií bychom určitě vyprodali. Na tom jsme mohli utržit až dva miliony korun. Bydlím tady, všechny znám. O to víc mě mrzelo, že u toho nemohli být fanoušci. Celkově jsme přišli o částku kolem deseti milionů. Ty nám bohužel nikdo nevrátí. Podmínky pro financování sportu u nás jsou naprosto nedůstojné.“

Jaká je ekonomická kondice klubu?

„Jsme akciová společnost. Každý rok máme výroční zprávu, která se podle mě ošidit nedá. Loni jsme vydělali 128 milionů korun. Splnili jsme podmínky pro licenci GOLD. Tohle jsou ty nejjasnější odpovědi.“

Slyšel jsem ale, že se zpožďují výplaty bonusů a prémií.

„Kdyby to tak bylo, nemohli jsme dostat licenci GOLD. Teď jsme o ni žádali znova a všechny podklady, třeba i o bezdlužnosti, jsme dávno odevzdali. Probíhá licenční řízení. Kdybychom hráčům dlužili, nemůžeme se ho zúčastnit. Jako ředitel jednám standardním způsobem. Nejsem majitel klubu. Na každé rozhodnutí, které dělám, musím vidět. Postupuju v rámci svých kompetencí a pravomocí, proto má rozhodnutí nejsou nějak převratná. Ve Slovácku se podle mě tudíž nebudou dít zásadní skoky nahoru a ani dolů. Nevím, jak to dělají jinde a ani mě to nezajímá. O druhé se nestarám.“

Nebudou po tomto ročníku všeobecně příliš velká očekávání?

„I tohle jsem tu zažil…Budu dělat všechno pro to, aby takových sezon bylo víc. Klub jako celek se dostal do nějaké kondice, dělali jsme jeden krok po druhém. Skládali jsme to a tohle je výsledek. Musela se sejít spousta věcí, aby se menšímu klubu jako jsme my, podařil takový úspěch. Mimochodem, tento týden jsem zasílal přihlášku do Konferenční ligy mužů, předkola Ligy mistrů žen, první ligy mužů a taky formální do druhé ligy, protože jsme v pořadí. V dubnu jsme navíc obdrželi status akademie. Jako jeden z mála klubů máme všechno na vrcholné úrovni.“

Takže jste hrdý, co?

„Jsme nohama na zemi. Jenom každodenní činností se můžeme udržet tam, kam jsme se dostali. Jiné řešení nevidím. Je to o všech lidech v klubu. Můžeme to zopakovat. A taky nemusíme. Už nikdy. Ale proč bychom nemohli?! Máme spoustu nedostatků, ze kterých se můžeme poučit. Jediný člověk, který má kompetenci do toho výrazně vstupovat a hodnotit to, je majitel, pan doktor Zemek. To je zásadní člověk z hlediska případné významné změny.“

A bude nějaká?

„On je takový, jaký je. Zaplaťpánbůh, že ho máme.