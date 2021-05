Kolář o titulech v Plzni: Se Slavií by byla zajímavá konfrontace

Psal se 21. květen 2011, byla sobota. Do Plzně přijel Baník a už od rána se celé město ponořilo do zvláštní, sváteční atmosféry. Viktoria na den téměř přesně před deseti lety svalila ostravský celek 3:1 a poprvé se koupala v mistrovském šampaňském. „Nádherný. Lidi ve městě byli děsně šťastní a my to prožívali s nimi,“ říká pro iSport Premium ve velkém vzpomínkovém rozhovoru Daniel Kolář. Spolu s Davidem Limberský jediný hráč, který pro Plzeň pomohl uzmout všech pět titulů. Co si pamatuje z titulových oslav? A zvládla by tehdejší Plzeň konfrontaci se současnou rozjetou Slavií?

Významný milník si Západočeši připomínají ve chvíli, kdy na ligový šlágr znovu přijíždí Baník. Před deseti lety, v době stoletého výročí od založení klubu, začala éra, kdy lize šéfovala Viktoria. „První titul nikdo nečekal, celé město se stalo fotbalovým,“ vypráví Kolář, jeden z klíčových strůjců západočeských úspěchů.

Co se vám vybaví, když se řekne zápas Plzeň – Ostrava a to památné odpoledne, kdy jste Baník zlomili, jak rádi zpívají vaši fanoušci?

„Celý ten den si docela dobře pamatuju. Bylo nádherné počasí, všude byla cítit taková zvláštní energie. Všichni očekávali, že poslední krok vzhledem k tomu, jakou jsme měli sezonu, nebude žádný problém a uděláme ho. Na začátku zápasu jsme si dali vlastňáka, ale všichni jsme tak nějak věřili, že to ten den zvládneme a dotáhneme to do konce. Pak už si pamatuji jen začátek oslav (úsměv).“

Byli jste hodně nervózní, když šel tehdy Baník brzy do vedení?

„Pro nás to bylo něco nového. Samozřejmě jsme byli trošku nervózní z toho, jak se to bude vyvíjet. Vzhledem k sezoně a výkonům, jaké jsme předváděli, jsem já věřil, že máme sílu titul udělat. Navíc šlo o předposlední zápas, kdyby to náhodou nevyšlo, měli jsme před sebou ještě jeden pokus. Byli jsme v očekávání, ale relativně v klidu a vědomi si svých sil.“

Co rozhodlo o vašem prvním titulu?

„Začalo to už sezonu před tím. Sice jsme skončili asi pátí, ale hra, kterou jsme předváděli, nás všechny bavila. Samozřejmě jsme neměli tak smělý plán, že hned další rok vyhrajeme titul. Ale věděli jsme, že můžeme být černým koněm. Měli jsme v týmu spousty kluků, kteří chtěli něco dokázat. Chtěli jsme za tím jít a vyhrát.“

Na začátku titulové sezony jsme odehráli v azylu na Letné krásný zápas v předkole Evropské ligy proti Besiktasi Istanbul (Viktoria vypadla po výsledcích 1:1, 0:3). Zjistili jste už tam, že tým má opravdu velkou sílu?

„Samozřejmě nás to povzbudilo. Byli jsme v situaci, že jsme si to šli vyzkoušet a nikdo neočekával, že Besiktas vyřadíme, nebyli jsme tehdy v takové pozici. Ale mohli jsme je poškádlit, bohužel se nám to nepodařilo. Každopádně jsme si tím dodali sebevědomí, že se můžeme měřit s evropskými i nejlepšími českými týmy.“

Říkal jste, že vás fotbal v Plzni bavil. Jak dlouho trvalo, než do vás trenér Vrba nahustil potřebný a fungující útoční styl?

„Trvalo to celou dobu, co nás vedl. Trenér Vrba a vlastně každý trenér to má tak, že hra nikdy není dokonalá a je vždycky co vylepšovat.“

Kdy jste začali věřit tomu, že jeho fotbal funguje?

„Ve všech zápasech, kdy jsme si vytvořili šest, sedm, osm šancí. Sice jsme ne všechny proměňovali, ale v zápasech jsme byli dominantní. Branky jsme dostávali, ale věděli jsme, že útok máme silný.“