Boj o Evropu: šanci mají čtyři týmy. Bílek musí zabrat, Liberec cítí naději

Po hořké porážce ve finále MOL Cupu zbyla Viktorii do Evropy už jen jedna cesta – přes pátou příčku ve FORTUNA:LIZE, kterou momentálně drží. A byť má dvě kola před koncem soutěže nejlepší vyhlídky, musí si stále krýt záda. Jen bod totiž ztrácí Liberec, tři Pardubice a ze hry úplně není ani osmý Baník se čtyřbodovým mankem.

„Reakce musí být jednoznačná. Čeká nás Baník, určitě další nepříjemný soupeř, který má velké ambice a silné mužstvo, ale nám nezbývá nic jiného než vyhrát,“ ví dobře Pavel Horváth, který společně s Michalem Bílkem před necelými dvěma týdny nahradil odvolaného Adriana Guľu.

A zatím z toho byly jen porážky na Spartě (1:3), na hřišti Pardubic (0:3) a ve finále poháru se Slavií (0:1). Očekávaný pozitivní efekt se tedy dosud nedostavil, nicméně čtvrteční výkon proti staronovému mistrovi už představoval určitý příslib.

„Zklamání tam samozřejmě je, ale věřím, že kluci i fanoušci cítili, že ten zápas byl dobrý, výkon byl takový, na jaký jsme zvyklí. Mám reakce, že prohrát se dá, ale musí to vypadat aspoň takhle, abychom se mohli koukat navzájem do očí,“ těší Horvátha.

Viktoria jde nicméně do finiše sezony rozbitá, zejména v obraně bude muset notně improvizovat. K dispozici nejsou kvůli zranění David Limberský a z disciplinárních důvodů ani Filip Kaša s Milanem Havlem, všechno stabilní členové základní sestavy.

„Fotbal takové situace přináší. Víme, co jeden od druhého očekávat, neviděl bych v tom velký problém, dozadu musí šlapat celý tým,“ odmítá jakékoliv alibi Matěj Hybš, alternativa za veterána Limberského.

Aspoň jedna útěcha pro Plzeň – Baník patří mezi její nejoblíbenější soupeře. Neprohrála s ním už dvanáct let, tedy dvaadvacet zápasů v řadě, v posledních čtyřech navíc ani jednou neinkasovala.

„Čeká nás minimálně stejně důležitý zápas jako finále poháru, musíme k tomu přistoupit úplně stejně. Věřím, že konečně už dáme nějaké góly,“ říká Hybš.

Ostravský tým se však nemíní trmácet 470 kilometrů do Plzně zbytečně.

„Dokud existuje jakákoliv teoretická šance, uděláme vše pro to, abychom se udrželi ve hře o pátou příčku a proti Karviné v posledním kole ještě bojovali o naději,“ burcuje asistent trenéra Jan Baránek.

A stejně mluví i v Liberci a Pardubicích. Dvě smějící se bestie jsou ve střehu, co kdyby Plzeň znovu zakopla…

„Naše naděje žije do posledního kola a věříme, že jsme schopni body přivézt,“ hlásí trenér Slovanu Pavel Hoftych před výjezdem do Zlína.

„Kdo by to byl ještě před pár zápasy řekl, že se to může stát,“ culí se pardubický záložník Michal Hlavatý, mimochodem kmenový hráč Plzně. „Zatím se o tom bavíme na vtipnější notu. Ale kdyby se to povedlo, samozřejmě nebudeme proti,“ ujišťuje.

„Bavíme se o tom jen okrajově,“ doplňuje ho zkušený kouč Jiří Krejčí. „Teď máme zápas s Příbramí a chceme ho zvládnout, jdeme krůček po krůčku,“ nabádá ke koncentraci.

Plzeň je stále na forhontě. Ale už nemá kam couvnout.

Kandidáti na Konferenční ligu

5. Plzeň

52 bodů

zbývající program

Plzeň–Baník

Opava–Plzeň

Viktoria má jako jediná vše ve svých rukou, opřít se může i o nejsnazší los. Michal Bílek už musí začít vyhrávat.

Šance podle Sportu: 80 %

6. Liberec

51 bodů

zbývající program

Zlín–Liberec

Liberec–Olomouc

Pod Ještědem si musejí rvát vlasy. Kdyby v minulém kole udrželi výhru nad Brnem (1:1), byli by teď pátí oni.

Šance podle Sportu: 15 %

7. Pardubice

49 bodů

zbývající program

Příbram–Pardubice

Pardubice–Jablonec

Nováček si vytkl za cíl zisk padesáti bodů, ale pozor na něj. V této sezoně překvapily Pardubice už ikskrát.

Šance podle Sportu: 4 %

8. Baník

48 bodů

zbývající program

Plzeň–Baník

Baník–Karviná

Baník musí vyhrát v Plzni i s Karvinou a zároveň doufat v absolutní kolaps Liberce a Pardubic. Spíš utopie.

Šance podle Sportu: 1 %