Fukal o Jablonci: Slavii může porazit, Rada není doceněný. Kde je kouzlo?

„Jestli někdo může porazit Slavii, tak Jablonec a kór venku," přemítá Milan Fukal. Severočeši by k zachování naděje na předskočení Sparty tři body potřebovali, před posledními dvěma duely ztrácí po kolapsu v Příbrami (1:0) tři body a mají také horší skóre.

Jablonec už s jistotou skončí třetí, pořád ale šilhá po druhé příčce. Překvapuje vás, jak vysoko klub v tabulce opět figuruje?

„Velice mě to překvapuje, což říkám na rovinu. Strašně pomohlo, že se zapojil Ivan Schranz. Je vidět, že jde o reprezentanta a aktuálně už asi i kluka, kterému se stal Jablonec malým. Spolu s Martinem Doležalem utvořili dvojku, jež dokázala rozhodovat brankami důležité zápasy, v nichž tým potřeboval bodovat. Proto se klub dostal tak vysoko a bojuje i o druhou příčku. Další přidanou hodnotou se stali oba brankáři (Jan Hanuš, Vlastimil Hrubý) plus určitá kvalita defenzivy. Řekl bych každopádně, že ze sebe hráči v průběhu celé sezony vymáčkli maximum, u některých i přes hranici toho, co reálně umí. A samozřejmě je znát rukopis Petra Rady a celého realizačního týmu. To jsou v součtu důvody, proč sezona Jablonci vyšla až tak dobře."

Sparta se nachází v lepší pozici, aktuálně má lepší skóre a tři body k dobru. Může ještě zaváhat?

„Jede na Bohemku, Jablonec má zase Slavii. Ta sice přijede na Střelnici po pohárové výhře, ale zároveň bude chtít udržet neporazitelnost až do konce soutěže. Určitě si myslím, že je reálné a možné, že se šance ještě naskytne. I přesto, že nechci na severu cokoliv podceňovat a naopak přeceňovat, situace Sparty je ukázkou, že na Letné spousta věcí nefunguje. A za Jablonec zase hovoří to, že je schopný konkurovat mimo Slavie tomu nejlepšímu, co v lize aktuálně máme. Sešlo se dohromady úplně všechno a věřím tomu, že ještě v závěru ligy Spartu potrápí."

SESTŘIH: Jablonec - Teplice 4:1. Doležal koncertoval, hosty sestřelil hattrickem

Jestli chce Jablonec uspět, musí v neděli Slavii porazit, což se ale zatím nikomu v sezoně nepovedlo. Zároveň bude souboj pikantní i proto, že se někteří hráči nejspíš budou stěhovat po sezoně právě do Edenu, že?

„Domácí budou mít obrovskou motivaci. Proti Plzni, i když se momentálně nepohybuje úplně na čele, Slavii a Spartě by měla být zvýšená pokaždá. Hráči by měli mít v sobě, že si jich někdo může všimnout. Přijede neporažená Slavia, která má spoustu věcí v sezoně za sebou, vše vyhrála a má strašně bodů náskoku v lize. To by měla být ta chuť pro Jablonec ji porazit. Získat pomyslnou třešničku za celou sezonu a revanšovat se trochu fanouškům za Příbram (0:1), i když se prohra samozřejmě může stát. V lize může přijít kdekoliv. Teď je každopádně šance, aby si hráči získali renomé zpátky. Myslím, že motivaci bude mít Jablonec strašně velkou, k tomu lze připočíst i určitá historie Petra Rady ve Slavii... Očekávám stejný výkon jako v dubnu proti Spartě (1:0), kdy byl tým zodpovědný, precizní a nakonec vstřelil i rozhodující gól. Jestli někde Slavia může ztratit, tak určitě proti Jablonci a ještě venku. Těším se na kvalitní zápas a fotbal."

Petr Rada s Jabloncem už čtvrtou sezonu brousí vrchní příčky tabulky. Mluvil jste o jeho rukopisu, jaký podle vás je?

„Trochu bych to přirovnal – i když to nerad dělám – k týmům, které postoupí do první ligy. Každý jeden zápas o patro výš musí od první do poslední minuty makat, vydat ze sebe maximum. A to je právě onen rukopis. To, že si špatně přihrajete nebo zkazíte centr se může stát, ale Petr Rada vyžaduje starou poctivou práci, která stále nese ovoce. Slyšel jsem na něj spoustu kritiky, když byl ve Spartě i teď v Jablonci, jako kdyby se pořád čekalo na nějaké zaváhání. Až budou osmí, devátí, dvanáctí, aby se řeklo: no jo, to je ten pravý Rada. Ale on pořád dokazuje hrát s klubem vysoko a to ať už pod ním hraje kdokoliv, i když jsou třeba obránci z řad záložníků. Dokáže zkrátka hráče donutit, nebo spíš jim spíš ukázat, že jsou schopni pracovat. A že musí chtít možná o trochu víc než ostatní, kteří mají třeba lehce větší fotbalovou kvalitu. Daří se to neustále, což je jednoznačně ke cti trenéra a celého jeho realizačního štábu."

To je to vymačkání potenciálu.

„Několikrát jsem slyšel Martina Doležala, který mluvil o tom, že se uvidí, co bude příští sezonu. A jak to bude vlastně vypadat s novými spoluhráči... On i ostatní pořád podávají nadstandardní výkony a Jablonci se daří. To je potřeba na práci trenéra Rady ocenit, jako Jablonečák jsem za to rád. Myslím, že jiným způsobem, ať už bude na lavičce kdokoliv, by se takto tým prosadit nedokázal. Moderními metodami mladších trenérů a různými pokusy by to klub takto daleko nedotáhl."

Trochu mi připadá, jako kdyby do sebe všechno zaklaplo. Petr Rada má klid na práci, sám říká, že chce hlavně hráče zlepšovat a posouvat je...

„Souhlasím. Na druhou stranu si pořád myslím, že patří do generace kouče Václava Kotala a jemu podobných, kteří nejsou docenění. Ať už byli kdekoliv. Petru Radovi to funguje, pořád vidím emoce, nabuzení každý zápas, což je přesně to, pro co vždy žil. I způsob jakým fungoval a přemýšlel. Ve 34 letošních kolech musíte udělat vše proto, abyste u všech hráčů vyvolal a probudil touhu se zlepšovat. Můžete mít třicet hráčů, ale hrát jich bude stejně maximálně osmnáct. Jablonec vždy bude regionální, provinční klub, z něhož se naštěstí můžete dostat do světa. Ať už přes Spartu, Slavii, Plzeň, nebo třeba rovnou. To si hráči musí uvědomit a když je víc těch, kteří cestě věří, tým může ukazovat podobné výkony a umisťovat se vysoko v tabulce. Doufám, že každý hráč bude i nadále cílevědomý a bude se chtít zlepšovat a posouvat, protože okolo toho se vše točí. Je fajn odehrát třeba dvě stovky zápasů za Jablonec, ale jsou další mety. Další cíle. Strategie trenéra a myšlení jako takové se projevuje a v týmu se navíc sešli hráči, kteří mají podobné nastavení a chtějí dosáhnout i něčeho navíc."

Kolem Jablonce ale panuje také neúspěšná aura v pohárové Evropě, kde se mu během posledních let nedaří. Věříte, že tentokrát by mohlo dojít ke změně?

„Věřím. A strašně se přeju, aby Jablonec postoupil z jakékoliv evropské soutěže co nejdál, protože úspěch dodává prestiž nejen v rámci republiky, ale i na mezinárodní scéně. Vždy záleží na tom, koho dostanete a jak budete soutěž financovat. Peníze jsou v klubu velké téma. Jde zároveň o věc, která je pro mě v Jablonci z pohledu fanouška trochu nečitelná. Pro dlouhodobý úspěch jsou důležité finance a kvalita kádru v návaznosti na ně. Kdyby se zadařilo, stejně jako v lize, peníze by přitekly do kasy a klub by to měl jednodušší. V tomto směru nevím... Snad se to dá vůbec nějak sportovně prolomit. Když jsou problémy, fungovat to nemusí. Snad to Miroslavu Peltovi i dalším zodpovědným klapne, díky čemuž situace s poháry bude na severu dobrá, pomohlo by to zároveň českému fotbalu."