Koller: Na Letné si oddychli. Co říká na slávistické volno pro reprezentanty?

Začněme Spartou, která po výhře na Bohemians tutově skončí druhá a v létě si zahraje v nemistrovské části kvalifikace Ligy mistrů. Zaslouženě?

„Druhé místo je pro Spartu zklamání, čekala víc. Chtěla vyhrát ligu nebo minimálně konkurovat našlapané Slavii, která nakonec vyhrála titul s přehledem. V kontextu toho, jak se celá sezona pro sparťany vyvíjela, je ligové stříbro a druhé předkolo Ligy mistrů vlastně výhra. Zvlášť, když to chvíli vypadalo na Jablonec. Spokojenost na Letné asi nepanuje, ale oddychli si.“

Nakolik k druhému místu pomohl trenér Pavel Vrba, jenž zkraje února vystřídal Václava Kotala?

„Trenér Vrba tým pozvedl, hlavně směrem dopředu. Sparta měla ve většině zápasů spoustu šancí a gólů, Vrbův rukopis byl ve hře hodně znát. Problémy zůstávají směrem dozadu, ve sparťanské defenzivě bývají ne okénka, ale okna. Tohle klub musí během transferového okna vyřešit.“

Je to největší úkol Sparty pro léto?

„Jednoznačně. Třeba Slavia má tým vyváženější. Sparta potřebuje posílit na obou krajích i na stoperu. Pak záleží, jestli zůstane třeba osmnáctiletý megatalent Adam Hložek.“

Přimlouval byste se za jeho setrvání ve Spartě, nebo byste ho už pustil do ciziny?

„Ještě jedna sezona ve Spartě by mu slušela, ale to by se musela probojovat do hlavní fáze poháru.