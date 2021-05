Nový majitel nastínil plány Dynama: Hezoučký a nic, to je ten balvan

Do VIP prostorů Střeleckého ostrova dosedl pár chvil potom, co definitivně nabyl všech sto procent akcií českobudějovického Dynama. Kontrolu nad klubem převezme nový majitel Vladimír Koubek od 1. června, tedy od příštího úterý. První starosti? Naplňování rozpočtu, shánění partnerů, sponzorů. „A hlavně mládež, to je to nejdůležitější a v tom máme rezervy,“ uvědomuje si dlouholetý právník, který už v klubu dvakrát působil.

Ničemu jinému nevěnoval při představení svém i svých vizí na tiskové konferenci tolik prostoru. Ne penězům, ne ambicím českobudějovického áčka. Ale výchově mládeže, z níž by pak měl celý klub těžit. „Tak za pět let,“ odhaduje čerstvě uvedený majitel klubu Vladimír Koubek.

Jak si to představujete?

„Chceme zkvalitnit spolupráci mezi klubem a jeho akademií, byl bych rád, kdyby se nám podařilo pracovat s vlastními odchovanci a aby byl klub stabilní nejen sportovně, ale i společensky, sociálně. Máme totiž velkou odpovědnost vůči městu, které nám svěřilo krásný stadion, máme skvělou podporu kraje. Naší úlohou je těchto podmínek využít a já udělám vše, co mi síly stačí, aby se to povedlo.“

Co má být tím cílem tedy? Na základě čeho řeknete, že se vám to povedlo?

„Když jsem končil podruhé v klubu, tak v základu áčka bylo osm nebo devět odchovanců jihočeského fotbalu. Třeba současný trenér David Horejš, Martin Vozábal, který sedí tady vedle mě. Budu náramně spokojený, když za pět let budeme mít v kádru tak pět našich odchovanců. Ale nejdřív se musíme dobrat ke shodnému názoru jak na straně akademie, tak i u prvního mužstva.“

To vyžaduje velký tlak na mládežnický skauting, na investice do této oblasti.„Vzpomínám si, že kolem let 2003 a 2004 se mi podařilo dostat k jednomu stolu celkem 27 klubů v jihočeském kraji, které podepsaly takzvanou koaliční smlouvu o projektu Jihočeský fotbal. My se s Martinem Vozábalem rozhodli, že tenhle projekt oprášíme. Už jsme si taky vytipovali kluby, které oslovíme. Máme jasnou představu, jak budeme spolupracovat, důležité je vytvořit atmosféru vzájemné důvěry mezi jihočeskými kluby. Dynamo je přirozenou špičkou pyramidy tohoto hnutí, taky ale platilo, že v divizi hrálo třeba osm týmů z našeho regionu. Teď je to asi polovina, i na tom je potřeba pracovat. Tohle beru na sebe s Martinem.“

A ty partnerské kluby?

„Nevím, jestli to mohu takhle rovnou vyjmenovat.“

(otočí se na Martina Vozábala: „Koncept bude obsahovat jednotlivé kluby, ale i oblasti. Třeba kolem Vimperka víme, že se rodí šikovní kluci a to, že jejich tým působí v A třídě, neznamená, že nás ta oblast nemá zajímat. Na první dobrou by měl být naším partnerem Tábor, chtěli bychom se tam podílet na rozvoji hráčů a podpoře trenérů.“)

Mimochodem pro tuto ambici potřebujete mít dozor a kontrolu i nad akademií, nad areálem na Složišti, což patří pod zapsaný spolek.

„Došlo k personální obměně i tam, dosavadní osazenstvo bylo nahrazeno novým, třeba i mou osobou. Ta personální unie bude pokračovat i tam. Akademie je nástroj k tomu, abychom dokázali v mládeži to, co chceme, je to úžasné prostředí, areál, kterého musíme využít. Když jsem usiloval o koupi klubu, tak jsem měl zásadní podmínku – získat ho včetně Složiště. Jinak bychom tu byli zbyteční.“

Bývalí zájemci o klub, Tomáš Sivok s šéfem Koh-i-nooru Vlastislavem Břízou se netajili tím, že by chtěli mířit s Dynamem až do Evropy. Co vy?

„Takhle vysoko bych zatím nestoupal, tohle přece nevíme. Sportovní výsledky se naplánovat nedají, ve sportovním světě se stává leccos. Zkrátka kam bych chtěl klub posunout, je směrem k lepší spolupráci s akademií a aby ta nám poskytla daleko víc materiálu než dosud. S Martinem jsme se dlouho bavili o tom, že v tomhle máme rezervy, váže nás k tomu i odpovědnost k veřejným institucím, jako jsou kraj a město, které nám přispívají. Třeba na stránkách deníku Sport jsou pravidelně zveřejňovány seznamy padesáti nejtalentovanějších mladých hráčů. Pamatuje si někdo odchovance Dynama?“

Šátrám v paměti, ale fakt to takhle rychle nevylovím…

„Pavel Hezoučký v sezoně 2016/2017, 45. místo. Tohle je ta práce, o které mluvím. To je ten obrovský balvan, který musíme odvalit.“

Ale k těm okamžitým věcem a starostem. Jak budete skládat rozpočet na novou sezonu?

„Byl bych naivní, kdybych tu představu neměl. Budeme se snažit ho hlavně naplnit, čekají nás ale jednání s partnery, novými sponzory, s dosavadními. Musíme hlavně přesvědčit sportovní veřejnost, kam klub směřuje, že jde dobrým směrem. Základním předpokladem jsou dobré výsledky, ty se nedají naplánovat, jak jsem říkal, jako výroba, ale jsme připravení vytvořit solidní podmínky pro klub. Takové, abychom měli třeba i větší očekávání.“

Jak moc bude naplňování rozpočtu záviset konkrétně na vás a na vašem podnikání?

„Já se budu snažit přivést partnery, kteří tu dřímají a čekají, víme, kteří to jsou. Už jsme s některými jednali a já vám to řeknu takhle. Třeba budete překvapení.“

Co současný generální partner Autodraft Karla Kováře. Bude pokračovat?

„Zatím nejsme tak daleko, abychom si podali ruku, ale budeme spolu ještě jednat a doufám, že se s panem Kovářem sejdeme na stejné notě. Doufám. Udělám všechno, aby se nám to povedlo.“

