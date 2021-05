Sudí Královec končí! Velké zápasy i pletky s Berbrem. Jak se loučil?

„Nastal ten správný čas, abych ukončil moji aktivní kariéru jako rozhodčí. Pro některé z vás nebude tato informace žádné překvapení, ale myslím, že je mojí „povinností“ vás tímto informovat a také poděkovat,“ napsal v dopise Královec.

Třiačtyřicetiletý sudí končí po dlouhých 19 letech pískání v nejvyšší soutěži, v níž řídil 267 duelů. Mimochodem byl vůbec prvním arbitrem u nás, který v ligovém zápase použil mizící sprej k označení postavení míče a bránicích hráčů při standardní situaci. V aktuální sezoně však rozhodoval pouze šest utkání. Příčinou bylo jeho upozadění po vypuknutí kauzy kolem bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra.

V prosinci totiž vyšlo navenek, že se Královcovo jméno objevilo v odposleších týkajících se právě Berbra a spol., navíc ve spojení s kontroverzním finále domácího poháru mezi Libercem a Spartou z minulé sezony, v němž uspěli Letenští, což jim zajistilo účast v základní skupině Evropské ligy.

Později vyplynulo na povrch, že před zápasem došlo k spojení Berbra a Královce. „Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. Byl za mnou Pepa Krula (funkcionář Sparty),“ zaznělo od prvního jmenovaného.

Královec mu na to odpověděl, že to chápe a Berbr podle citace z policejních spisů zveřejněných webem efotbal.cz dodal: „Jenom ho diplomaticky potřebuju a pozdravuj ho potom. A ze zbytku udělej suchej hajzl.“ Na to Královec reaguje, že „jim to nedělá problém“ a dodává: „Ať mají o čem psát.“

Tehdy Královec ještě asi netušil, jaký dopad to bude na jeho kariéru mít. „Fotbal je jen hra, lidi by měli zůstat lidmi a to by mělo platit i u nás rozhodčích,“ napsal Královec ještě v dopise kolegům.