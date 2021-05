Rodinná bitva! Baránci půjdou proti sobě v derby Baníku s Karvinou

Tomu se říká solidní rodinná bitva. V závěrečném duelu FORTUNA:LIGY mezi Baníkem Ostrava a MFK Karviná (sobota, 17:00) se proti sobě postaví hned tři Baránci. Vít (46 let) a Jan (27 let) na straně Baníku, Jan starší (50 let) v barvách Karviné. Vít Baránek je trenérem brankářů, jeho synovec Jan asistentem trenéra. Jan Baránek, otec bývalého stopera, je pro změnu asistentem trenéra v Karviné. Aby toho nebylo málo, tak Vít Baránek junior (18 let) chytá za mládežnické týmy Baníku. A fotbal hraje i další ze synů Jana Baránka - Aleš (24). V Dolním Benešově.

„Bude to jiné, zajímavé a speciální,“ říká pro karvinský web Jan Baránek starší. „Bude to vůbec poprvé. Ale bylo by lepší, kdyby byl Honza na hřišti. Měl výborně nastartovanou kariéru, ale zranění kolena mu vystavilo stopku. Je pro něj velká škoda, že v jeho letech už působí na trenérské židli.“

Sedmadvacetiletý stoper Jan Baránek mladší hrával ligu za Baník a Plzeň. S Plzní slavil dva mistrovské tituly (2015 a 2016), mířil do reprezentace. Solidně rozjetou profesionální kariéru musel ukončit před třemi lety. Pochroumané koleno už mu na nejvyšší úrovni hrát nedovolilo.

„Bohužel, teď už jen tak na dvacet až třicet minut chodí občas zahrát nižší soutěž za Bolatice, s tím kolenem to opravdu není jednoduché ani v rekreačním sportu,“ pokrčil rameny jeho táta. Ten si ligu taky zahrál. Za Opavu, Vítkovice, Drnovice a Baník. Coby záložník nasázel ve 339 ligových startech 49 gólů. „Honza byl dál, já o titul nikdy nebojoval.“

Ligu chytal i jeho mladší brácha Vít (Baník, Opava, Zlín). I jeho syn se potatil, je v kádru U19 ostravského Baníku. Tři z Baránků se po kariéře vrhli na trénování. Vít už si proti bráchovi Janovi v lize „zahrál“, v sobotu se proti sobě poprvé postaví táta a syn.

„Samozřejmě, že se hecujeme," usmívá se Jan Baránek mladší. „Věřím, že vyhrajeme a budu na koni. Od výsledku se bude nálada hodně odvíjet. Ale já věřím, že získáme tři body a rozloučíme se vítězně se sezonou.“

Tomu ovšem věří i karvinský Jan Baránek. „Určitě půjdeme do zápasu v lepším rozpoložení než Baník, který bude chtít poslední zápas v domácím prostředí před fanoušky na tribunách zvládnout. Ale to my také!“ přemítal. „V roli mírného favorita je Baník, v Ostravě půjde o prestiž a celkové umístění. Pořád můžeme skončit jedenáctí.“