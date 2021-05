Teplice loví singles bez smlouvy: útočníci z „továrny“ a Schumacher

Nebýt osmigólového příspěvku Jakuba Mareše, zřejmě by se „skláři“ už seznamovali s regulemi FORTUNA:NÁRONÍ LIGY. Po tristní defenzivě, kterou doplní stoper Martin Chlumecký z Dukly, se Teplice nemohou chlubit ani střílením branek. Horší ofenzivu mají už jen Zlín, Příbram a Opava. Zkušeného matadora v aktuální sezoně podpořili Pavel Moulis (4 góly) a Patrik Žitný (3). Dál už to nestojí za řeč.

I proto na Stínadlech plánují rekonstrukci útočné fáze. Podle informací Sportu se řeší, zda klub naváže spolupráci s Jakubem Řezníčkem pro další sezonu. Třiatřicetiletému forvardovi končí smlouva a není žádným tajemstvím, že po návratu z Belgie se stal jedním z nejlépe placených hráčů v kádru, o čemž deník Sport informoval v nedávném seriálu platů ve F:L.

Což rozhodně nejde na ruku osekanému rozpočtu Severočechů. Obzvlášť při pohledu na Řezníčkova čísla: zatímco předminulý ročník zakončil na 12 trefách, momentálně má jen jednu.

Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek už chystá případná náhradní řešení. Jedním z nich je Ismar Tandir. Že vám to něco říká? Ano, téměř dvoumetrový Bosňan, který se narodil ve Frankfurtu a vyrostl v USA a uplynulou sezonu strávil v Michalovcích, už v české lize působil. Před dvěma lety mu nevyšlo angažmá v Olomouci a zájem o něj kdysi jevil i ostravský Baník.

Do podvědomí se dostal díky angažmá v Ružomberoku, kde jej vedl trenér David Holoubek. „Hodí se do určitého způsobu hry, do tlaku. Když bude mít dobrý servis, co se týče centrů, mohl by být platný,“ pronesl současný kouč reprezentační devatenáctky před třemi lety.

Zajímavostí je, že 25letý čahoun v mládí prošel akademií New York Red Bulls. A právě u továrny na energetické nápoje chvíli zůstaňme. Další vyhlédnutou posilou má být devatenáctiletý útočník Antonín Svoboda – dosud působící v rakouském Salcburku, respektive v druholigové farmě jménem Liefering. V uplynulé sezoně vstřelil jediný gól a na jaře na pár vteřin naskočil za áčko Red Bullu v Evropské lize proti Villarrealu.

Na nové smlouvě se s rakouským šampionem nedohodl a od léta je k mání zadarmo. Pro Teplice se jedná o investici do budoucna. Získaly by hráče, jemuž by postupně zvyšovaly minutáž a v případě pokroků by jej jednou mohly i slušně zpeněžit. Přesně taková má být nová klubová strategie.

Žlutomodří však nejsou jediným zájemcem. Po dobré zkušenosti s o dva roky starším Tomášem Ostrákem, jenž do Slezska dorazil rovněž po angažmá v Rakousku, jej lanaří Karviná. Ve hře mají být údajně i další moravské celky.

Agentura Sport Invest, která čerstvého reprezentanta do 21 let zastupuje, konkrétní zájemce komentovat nechtěla. „Tondovi na konci této sezóny vypršela smlouva, po dohodě všech stran jsme k prodloužení nepřistoupili. V tuto chvíli tak řešíme jeho budoucnost – ve hře jsou jak varianty v Rakousku, tak v rámci nejvyšší české soutěže.“

A podobně složitá je situace i u třetího single hráče. Od léta je bez závazků Till Schumacher. Levonohý univerzál, jenž proslul minulostí v Borussii Dortmund a přes Jihlavu to vzal až do Bohemians, hledá novou výzvu. Teplice neváhaly a mrštného Němce oslovily. I tady se však potýkají s konkurencí.

„Jsem v kontaktu s několika českými kluby a díky statusu volného hráče se Till zamlouvá i týmům z Německa, Nizozemska či Belgie,“ sdělil iSport.cz hráčův manažer Bernd Gabriel. Tuzemskými zájemci má být severská dvojice Jablonec a Liberec. „Je v Česku už tři a půl roku a chtěl by hrát v tabulce výš,“ nastiňuje Gabriel požadavky svého klienta.

Teplice v tomto případě dost možná zůstanou na ocet!