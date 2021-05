Trpišovský: Prodali jsme hráče za 50 milionů eur. Nejvíc mě baví Pardubice

Třetí mistrovský titul v řadě mu vynesl i třetí triumf v anketě LFA o nejlepšího trenéra sezony. „Strašně si toho cením. V této anketě hlasují kolegové trenéři a kapitáni, takže je to vzácná trofej a má pro mě obrovskou váhu,“ říká slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Chtěl bych poděkovat celému týmu. I když je individuální, beru to jako týmovou trofej pro Slavii, je za tím spousta práce a úsilí lidí kolem mě,“ dodává skromně.

Věčná otázka: Je z trenérského pohledu těžší jet nad plán ve skromném klubu, jako se vám to dařilo na Žižkově či v Liberci, nebo naopak plnit ty nejvyšší cíle ve Slavii, kde se nic jiného než titul nepočítá?

„V profifotbale jednoduchý trenérský post neexistuje, v každém klubu je to složité. Všude je to trošku jiné, ve Slavii je třeba nejtěžší obhajovat získané trofeje. Daří se nám už třetí sezonu a očekávání jsou pak samozřejmě velká. Co by před dvěma lety někoho uspokojilo, se dnes už bere jako samozřejmost.“

V čem je to nejsložitější?

„V tom, že něčeho dosáhnete a přijdete pak o klíčové hráče, tým se nějakým způsobem mění. Ambice přitom zůstávají pořád stejné a soupeři vás už berou trošku jinak. Kdybych se měl ohlédnout zpátky, bylo by to na dlouhou debatu, všechny štace měly svá specifika, svoje úskalí i překážky. Teď máme výhodu v tom, že ve Slavii jsme už dlouho pohromadě, máme dobrý tým. Na druhou stranu každý se proti nám chce vytáhnout. Vážím si toho, že přes všechny odchody za poslední dvě sezony, kdy jsme prodali hráče za padesát milionů eur, si dokážeme udržet úroveň tam, kde letos sezonu končíme.“

Těsně za vámi se v anketě umístili jablonecký Petr Rada, Martin Svědík ze Slovácka či Jiří Krejčí Pardubic. Jak tyto své kolegy vnímáte?

„Pokud si dobře pamatuju, jsou to jména, která jsem do anketního lístku vyplnil já. Práce všech tří je pozoruhodná. Petrovi Radovi jsem po našem nedělním zápase říkal, že z Jablonce odešla v posledních letech taky spousta hráčů, a přesto si udržují neuvěřitelnou výkonnost. Jsou tři roky po sobě nahoře a letos dokonce bojovali o druhé místo a brali body všem velkým týmům. Navíc se tam pořád objevují zajímaví ofenzivní hráči. Velká poklona pro ně.“

Co Martin Svědík ve Slovácku?

„Obrovská poklona i pro něj, jsme spolu v kontaktu, odvádí skvělou práci. Tým Slovácka se pod ním dlouhodobě a neustále zlepšuje. Pokud jsem mluvil o Jablonci, že se dobře prezentoval v zápasech se silnými týmy, o Slovácku to platí úplně stejně. Poprvé v historii se kvalifikují do Evropy, rukopis týmu je daný, má svoji tvář a je strašně nepříjemné proti nim hrát.“

A pokud jde o pardubického Jiřího Krejčího…

„Pan Krejčí a Pardubice jsou pro mě největší překvapení v lize. Nejen kvůli tomu, kolik získali bodů a kolikátí jsou v tabulce, hlavně kvůli hernímu projevu, kterým se prezentovali ve spoustě zápasů. A vzhledem k podmínkám, v jakých dělají fotbal, taky zajímavým hráčům, kteří se díky nim v lize objevili. Pardubice jsou tým, na který se strašně rád dívám. Když jde několik zápasů najednou a mám čas, první, po kom sáhnu, jsou Pardubice, protože jejich styl se mi hrozně líbí a baví mě. Je hráčům ušitý na míru.“

Pokud jde o negativa vaší sezony, byly těmi největšími těžká zranění Davida Hovorky a Lukáše Provoda, která je vyřadila na dlouhou dobu?

„Je to tak. I když sezona byla povedená, negativ a těžkých chvil, s nimiž se musel tým vyrovnat, v ní bylo dost. Ať už to byl odchod Vládi Coufala po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů, špatný vstup do Evropské ligy nebo těžké opakované zranění Davida, které nás všechny strašně zasáhlo, protože jsme viděli, kolik toho udělal pro to, aby se vrátil na bývalou úroveň. A pak se to zopakovalo ještě zraněním Lukáše. Týmová negativa jsme překonali, ale bohužel tato individuální do týmu také zasahují, protože kvůli nim kluci z něj vypadli. Byly to pro mě stoprocentně dvě nejhorší situace v sezoně, protože oba kluky mám hodně rád. Davida znám dlouho, spolupracujeme spolu ve třetím klubu. A s Lukášem máme specifický vztah, do Slavie jsme ho přiváděli po pár ligových startech, po právu byl zvolen nejlepším hráčem ligy a zaujal spoustu zahraničních týmů. Dokázal se probojovat do základní sestavy reprezentace a hodně jí pomoci, patřil by k tahounům na mistrovství Evropy. Každý, kdo má ke sportovcům blízko a vidí jejich úsilí, které tomu dávají, aby se dostali na vrchol, tak ví, že pád po takovém zranění je obrovský. Je to citelný zásah do jejich života, stoprocentně to byly dvě nejtěžší chvíle v sezoně.“

Těžké zranění utrpěl i Ondřej Kolář, který se nicméně na hřiště rychle vrátil. Bylo to pro váš úspěšný finiš sezony klíčové?

„Stoprocentně, souhlasím. Ondra je pro nás strašně důležitý hráč, svým specifikem možná nejdůležitější v týmu. Když se to stalo, neměl Honza Stejskal odchytaný za Slavii jediný zápas a navíc byl po zranění, to samé Přéma Kovář. Byl tady jen Matyáš Vágner, který rovnou skočil do mužského fotbalu. Čekaly nás strašně těžké zápasy s Arsenalem, Spartou, Plzní, domácí pohár, nebyla to vůbec jednoduchá situace. Když jsem viděl zákrok na Ondru a stav, v jakém po něm pět šest dní byl, byl jsem stoprocentně přesvědčený, že už do konce sezony nenastoupí. Přišlo mi to absolutně nemožný, potvrzovaly to i původní diskuse s lékaři. Musím říct, že Ondra mě strašně překvapil. Znám ho dlouho, pamatuju si jeho začátky, takže pro mě bylo překvapení, jak rychle, v jakém stavu a s jakým odhodláním se vrátil. S problémy, které jsme moc neventilovali. Můžu před ním jen smeknout, v jaké kvalitě se vrátil. Od té doby neudělal sebemenší chybu a dovedl nás k trofejím.“