Pulkrab vyhlíží Spartu a čeká boj o smlouvu: Poslední šance se prosadit

Jako kdyby se čas vrátil o rok zpátky. I na konci minulé sezony si Matěj Pulkrab myslel, že jeho hostování v Bohemians nadobro skončilo. V létě se chtěl poprat o flek ve Spartě, jenže smůla: musel na operaci nalomené malíkové kosti na pravé noze a na podzim znovu odešel do Ďolíčku. „I teď na mě znovu jde nostalgie,“ vypráví pár hodin před posledním zápasem sezony. „Bohemce vděčím za hodně a taky jsem si tu našel fajn kamarády, zůstaneme v kontaktu.“

Se stoperem Danielem Krchem si vyměňuje zkušenosti z vysoké školy, od veterána Davida Bartka vyzvídá recepty na fotbalovou věrnost jednomu klubu, s Martinem Dostálem, Romanem Květem a rivalem z útoku Davidem Puškáčem klábosí o novinkách z formule 1. S Puškáčem si v Boleslavi zahraje o pozici nejlepšího střelce Bohemians, momentálně jsou oba na pěti gólech.

„Tenhle rok utekl hrozně rychle, ani jsem se pořádně nedostal do tempa. V zimě jsem měl problém se zády, pak jsem se kvůli bradavici mezi prsty na noze tři týdny nemohl vejít do kopačky a najednou sezona končí,“ žasne Pulkrab, jenž se podílel na sváteční šňůře dvanácti zápasů bez porážky, což je pro Bohemians nový rekord v rámci samostatné české ligy.

„Ze začátku jsme sbírali spíš remízy, ale pak se to pomalu začalo natahovat. Věřili jsme si, i když jsme jeli ven. Připadal jsem si jako loni na jaře, kdy jsme došli až do finále skupiny o Evropu,“ líčí. Za rok a půl kvůli koronavirovým restrikcím nezažil napěchovaný Ďolíček, zato brutální konkurenci v útoku ano. Kromě Puškáče se musel dělit o místo třeba s exreprezentačním útočníkem Tomášem Necidem. „Je jasné, že bych nejradši hrál všechno jako před rokem, ale letos to bylo jinak. Trenér Klusáček nás promíchával, i když jsme třeba v předchozím zápase dali gól,“ vykládá Pulkrab. „Kdybychom měli útočníka, který by se trefil patnáctkrát za sezonu, asi by to bylo jiné, takhle jsme se museli pravidelně střídat.“

Zkušenost s tlačenicí v útoku a ostré lokty se mu budou hodit i ve Spartě, kam by měl dorazit na začátek letní přípravy. „Beru to jako poslední možnost, jak se konečně prosadit. Je mi čtyřiadvacet a z hostování se vracím už potřetí,“ počítá. Kalkulovat musí i s našlapanou soupiskou českých vicemistrů: Lukáš Juliš v končící sezoně patří k nejlepším střelcům ligy, produktivní megatalent Adam Hložek má před podpisem nové smlouvy, na větší šanci pořád čeká Bulhar Martin Minčev a na závěr hostování v Boleslavi se dostal do formy mladý Václav Drchal. „Budu muset ze sebe vymáčknout to nejlepší,“ tuší Pulkrab. „Kdo ví, třeba bude kvůli kvalifikaci o Ligu mistrů nutný širší kádr a zůstane nás v útoku víc.“

Mimochodem, poprvé se na jedné štaci potká s trenérem Pavlem Vrbou. „Má za sebou spoustu úspěchů a ví, jak k nim dojít. Jeho zkušenosti z reprezentace a Ligy mistrů se můžou dost hodit,“ poví Pulkrab. Sám rád vzpomíná na podzim 2016 a bitvy v Evropské lize. Byl u senzačního vítězství nad Interem Milán a vystřelil výhru nad izraelskou Beer Ševou: „Tenkrát v devatenácti jsem bral poháry jako samozřejmost, ale od té doby jsem je nehrál. Chtěl bych to znovu zažít. Při vší úctě, je to víc než ligový zápas o střed tabulky.“

Poháry se Spartou jsou zatím ještě daleko. Teď je na řadě dnešní derniéra Bohemians v Boleslavi a týmová rozlučka „klokanů“, Pulkrab zahraje na milovanou kytaru. „Zabékáme si,“ plánuje s úsměvem. „Nejsem jako staří rockeři, kteří i po čtyřiceti letech cvičí pět hodin denně, ale dostal jsem se na úroveň, jakou jsem chtěl. Ve fotbale jsem na tom líp: když jsem zdravý a v tempu, mám v sobě ještě něco víc, než jsem ukázal v téhle sezoně. To mě před návratem do Sparty posiluje.“