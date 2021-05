Kozák končí ve Spartě: Roky nahoru dolů, ale vzpomínat budu v dobrém

„Čeká nás houbičkové léto. Obzvlášť se bude dařit křemenáčům, kozákům a muchomůrkám, které ale samozřejmě většina lidí nekonzumuje,“ i to zaznělo v květnu 2019 ve videu, jímž pražská Sparta nastínila příchod útočníka Libora Kozáka. Nyní působení vytáhlého forvarda na Letné po vypršení dvouletého kontraktu končí. Klub to oznámil na svém webu.

„Libore, děkujeme za všechny góly, za tvou bojovnost a odhodlání, se kterým ses rval za rudý dres! Hodně štěstí v další kariéře i osobním životě,“ rozloučila se s Kozákem Sparta.

Do rudého dresu se Kozák oblékl po angažmá v Liberci, kde se po návratu ze zahraničí objevil v lednu 2019. Opavský odchovanec předtím působil v Livornu, Bari, Aston Ville, Brescii či Laziu Řím. Za Spartu odehrál 54 soutěžních utkání, v nichž nastřílel 22 gólů (18 ligových) a přidal 5 asistencí. V sezoně 2019/2020 se stal se 14 trefami nejlepším střelcem FORTUNA:LIGY (společně se slávistou Petarem Musou).

„Budu na Spartu vzpomínat jen v dobrém. Byly to dva roky nahoru dolů, ale jsem za tu zkušenost rád. Poznal jsem obrovský klub s největší historií v Česku. Odcházím s dobrými vzpomínkami,“ řekl Kozák. „Je škoda, že jsme teď dlouho hráli bez plných tribun. Ale celkově chci říct, že jsem měl dobrý vztah s fanoušky, podporovali mě. Když jsem to pak potvrdil góly, bylo to s nimi vždycky příjemné,“ dodal.

V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže nastoupil Kozák do 13 zápasů, odehrál 400 minut, vstřelil čtyři góly a na dva přihrál. Jeden start přidal v Evropské lize proti AC Milán (0:3) a dva v MOL Cupu. Za nízkým vytížením stály zdravotní problémy, kterého ho vyřadily i z většiny zápasů jarní části a nedovolí mu nastoupit ani do posledního kola proti Zbrojovce Brno. Posledním odehraným duelem za Spartu tak pro Kozáka zůstane březnová bezbranková remíza v Českých Budějovicích, kdy po necelé půl hodině musel kvůli zranění střídat.