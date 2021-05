Sparta a Jablonec mají jasno. Na koho mohou narazit v předkolech LM a EL?

Je to cíl, po jehož dosažení klub roky touží, konkrétně od sezony 2005/2006. Neskrýval ho hned po svém nástupu na Letnou ani nový trenér Pavel Vrba. Sparta chce zpět do Ligy mistrů. Díky druhému místu ve FORTUNA:LIZE ji čeká letos v létě první šance od sezony 2016/2017 vůbec se o ni porvat. Odstartuje ji v 2. předkole nemistrovské části, které bude bedlivě sledovat i Jablonec. Severočeši totiž v 3. předkole Evropské ligy narazí na jeden z týmů, který v této části milionářské soutěže neuspěje, vyjma Sparty, v případě jejího neúspěchu. Kdo jsou oni potencionální soupeři?

Začněme Spartou. Triumf Villarrealu v Evropské lize rozhodl o tom, že v 2. předkole Ligy mistrů (hraje se 20./21. července a 27./28. července) jakožto nasazená narazí buď na Rapid Vídeň, druhý tým rakouské ligy, případně Midtjylland, druhý celek dánské ligy. Na ten mají nepříjemné vzpomínky z minulé sezony fotbalisté Slavie, a to kvůli opakované penaltě, která nakonec určila v závěru odvety play off o Ligu mistrů osud dvojzápasu (0:0, 4:1).

Zpět ale na Letnou. Třetím a posledním v osudí možných soupeřů rudých bude Galatasaray. Sparťané tak mohou absolvovat po dvou letech opět tureckou misi. Tu poslední v 3. předkole Evropské ligy ze sezony 2019/2020 proti Trabzonsporu nezvládli (2:2, 1:2). Pokud Sparta přejde přes 2. předkolo Ligy mistrů, jehož los je na programu 16. června, bude mít jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy. V 3. předkole by pak jako nenasazená narazila na Šachtar, Benfiku, nebo Monaco a pokud by postoupil také, tak by se pro ni stal možným soupeřem i z minulé sezony dobře známý Celtic.

Pozornost na počínání Letenských a jejích zmiňovaných možných protivníků v 2. předkole LM bude upínat Jablonec. Právě jemu přisoudí los 3. předkola Evropské ligy (hraje se 5. a 12. srpna) některý z vyřazených celků této části milionářské soutěže. Samozřejmě v případě, že by vypadla Sparta, tak k vzájemnému souboji nedojde, jelikož se v této fázi nemohou utkat dvě mužstva z jedné země. Severočeši tak narazí na Rapid Vídeň, Midtjylland, Galatasaray, ale možností je také dvojice Celtic, PSV, která je stejně jako Sparta v 2. předkole LM nasazená.

Co se týče ostatních českých zástupců na evropské scéně, tak možní protivníci takto jasní ještě nejsou. U Slavie, která v mistrovské části Ligy mistrů vstoupí do 3. předkola (3./4. srpna a 10. srpna) ale může dojít v cestě do základní skupiny na pikantní souboj se skotskými Rangers, nicméně vzhledem k jejich klubovým koeficientům až v případě, že oba celky postoupí do následného play off. Pokud by tým Jindřicha Trpišovského v 3. předkole uspěl, jednou z jistých variant pro soupeře v play off bude dánský mistr Bröndby.

V nově vzniklé Konferenční lize se představí Slovácko, ale také někdo z tria Plzeň, Liberec, Pardubice, přičemž nejblíže k tomu má Viktoria. Obě česká mužstva začnou v 2. předkole (22. a 29. července), kde mohou narazit na týmy z Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Bulharska, Švédska, Polska, ale například i Slovenska.