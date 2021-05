Fleišman: Nelíbí se mi, když si přečtu, že jsem starý. Nahradí Stronatiho?

V 36 letech i přes velké množství přímých konkurentů obhájil pozici levého beka číslo jedna. Jiří Fleišman odehrál 25 ligových zápasů, další chce přidat v příští sezoně. Ta už by ale podle zkušeného obránce měla být lepší, osmé místo je pro ambiciózní a finančně velmi dobře zajištěný Baník zklamáním. „Nehodnotí se mi to moc dobře,“ uznal Fleišman. Mluvil i o tom, že mu vadí články, kde se zmiňuje jeho věk. „Týmu ještě můžu pomoct, nic nevzdávám!“

Jiří Fleišman do Ostravy dorazil v lednu 2018 s cílem zachránit klub v elitní soutěži, což se po příchodu trenéra Bohumila Páníka povedlo. Vysněné evropské poháry si ale s Baníkem nezahrál a nezahraje si je ani v létě. Po páté a šesté příčce přišlo letošní osmé místo. Sešup, zklamání.

„Čekali jsme, že budeme výš. Nehodnotí se mi to moc dobře, protože celkově to byla zvláštní sezona. Byla nějaká pauza, někdo nemohl hrát, pak se zase začalo... Bylo to složité, ale zase pro všechny stejné. Nemůžeme se na nic vymlouvat,“ řekl levý bek.

Za největšího jmenovatele nezdarů označil neefektivitu, na kterou Slezané často dopláceli. Potvrdilo se to i v sobotu v domácí derniéře proti Karviné. Spousta neproměněných šancí, nakonec remíza 1:1.

„V každém zápase jsme měli minimálně devadesátiprocentní šance, ale strašně se nadřeme na gól. Stojí nás to hodně sil, pak jsme v křeči a je to těžké. Na koncovce musíme zapracovat, ale není to jen o útočnících, ale i o krajních hráčích. I my beci musíme podporovat ofenzivu a dávat klukům servis. A když už tam balon dostaneme, je třeba zachovat klid,“ popisoval Fleišman.

Zmíněný klid, respektive téma o psychické odolnosti a mentálním nastavení, pak fotbalista s 294 ligovými starty rozvedl. I to byl totiž podle něj jeden z klíčových bodů neúspěšného ročníku, ve kterém se i přes několikrát vyslovenou důvěru v Luboše Kozla protočili dva trenéři.

„Strašně důležitý je u nás vstup do utkání. A ten je o hlavě. Když do toho vstoupíme neodvážně, neochotně, bojácně, tak se soupeř dostane na koně. A pak se to těžko mění. Když bude někdo v první minutě zkoušet projít přes čtyři hráče a pokazí to, pak už mu hlava nefunguje. Mělo by se začít jednoduše, chytit se jednoduchou přihrávkou a postupem času si věřit. I na psychice musíme v létě zapracovat. Abychom nebyli nervózní, když hrajeme se Spartou nebo Slavií. Jsou to fotbalisti jako my, taky umíme běhat. Prostě nesmíme spoléhat jen na výhry s celky od devátého místa dolů,“ podotkl.

On sám u toho bude i v příští sezoně, v průběhu jara mu byla prodloužena smlouva o další rok do června 2022. Přestože mu bude v říjnu 37 let, poradil si s početnou konkurencí (Holzer, Juroška, Ndefe, Sanneh) a obhájil místo v základní sestavě.

„Když si přečtu nějaký článek o tom, že jsem starý a šestatřicetiletý, moc se mi to nelíbí. Cítím se furt dobře, i když někteří na to mají asi jiný názor,“ pokrčil rameny.

„Pracuju naplno v tréninku i v zápase, díkybohu se mi vyhýbají zranění, i když v této sezoně jsem měl své první svalové zranění v životě. Jinak problémy nemám, dávky zvládám, uvidíme, co bude chtít Ondra Smetana v letní přípravě. Ale myslím, že to zvládnu. Odpočinu si, pak začnu pracovat a budu připraven na další sezonu. Neříkám, že jsem obhájil pozici levého beka, ale byly prostě nějaké okolnosti, někomu se nedařilo nebo se zranil a něco jsem odehrál. A chci hrát dál. Budu rád za každý další zápas. V přípravě budu makat ještě víc, abych trenérovi dokázal, že mám ještě sílu a chuť. Myslím, že ještě týmu můžu pomoct. Určitě to nevzdávám,“ doplnil Fleišman.

Sportovní úsek má v hlavách myšlenku, že by Fleišman výhledově, třeba v případě odchodu Patrizia Stronatiho, mohl alternovat na pozici levého stopera. S koučem Smetanou to prý však neprobíral.

„Na tohle téma jsem se s trenérem nebavil, ale párkrát jsem tam už nastoupil. Není to otázka pro mě. Kdyby mě tam trenér dal, zase udělám maximum. Na stopera se neženu, mám své místo vlevo. Tam se cítím dobře. Ale když mě dá trenér do útoku, budu klidně i tam,“ zakončil.