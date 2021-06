Priorita Sigmy: útočník. Investuje do talentu, nebo přijde ověřené jméno?

Sigma uzavřela průměrnou sezonu na devátém místě s 45 body a vyrovnaným skóre 40:40. Právě počet nastřílených branek je vzhledem k 34 odehraným zápasům slabý. Respektive takový, jaký odpovídá konečné příčce.

Pokud se s ní Hanáci nechtějí spokojit – a to nechtějí – vědí, že je třeba na finální fázi zapracovat. Nejen tréninkově, ale i personálně.

A protože defenzivní záložník Solomon Omale z Prostějova, který na Andrův stadion dorazí na zkoušku, produktivitu nezvedne, rozhodila Olomouc podle informací Sportu sítě na několik stran, i co se týče klasických útočníků.

„Klub zkouší domluvit investora, který by financoval příchod střelce,“ říká zdroj.

Jedním z vytipovaných jmen byl ostravský Ondřej Šašinka (23), který však míří na roční hostování s opcí za známým trenérem Martinem Svědíkem do Slovácka.

Takže druhý: brněnský Antonín Růsek. Ten sice nezabránil sestupu Zbrojovky, ale na konci jara se dostal do solidní formy a ukončil ročník se sedmi ligovými trefami.

Ve 22 letech má ideální čas na přestup, setrvání ve druhé lize by jeho kariéře neprospělo. Sigma by jím získala fotbalistu, kterého by v budoucnu ještě mohla dále zobchodovat, což je lákavé. Problém je v tom, že Růsek má zájemců více, například Baník.

„S Tondou i Zbrojovkou budeme hráčovu budoucnost intenzivně řešit,“ přiznal Pavel Pillár ze zastupující agentury Sport Invest.

Dalším forvardem na pomyslném seznamu je urostlý David Vaněček, jehož zkoušel Ladislav Minář na Hanou v minulosti několikrát přivábit.

Nyní je třicátník po konci v Diósgyöri VTK, se kterým sestoupil, volný. Obnovit kontakt se vyloženě nabízí, takových volných hrotů je na trhu málo.

„Hledáme nový klub v Česku i zahraničí,“ naznačil agent Karol Kisel, že Vaněčkův návrat do FORTUNA:LIGY po dvou a půl letech ve Skotsku a Maďarsku rozhodně není vyloučen.

Variantou je i Dame Diop (28). Senegalec sice zamířil do Českých Budějovic teprve v lednu, ale angažmá mu nevychází podle představ.

Nejenže se za čtyři měsíce ani jednou netrefil, bývalý hráč Baníku či Zlína se natrvalo neprosadil ani do základní sestavy.

Dynamo by se jeho konci nebránilo, zvlášť když hned v neděli oznámilo posilu – kanonýra Michala Škodu z Mladé Boleslavi. V tu chvíli Diopova pozice zase o něco oslabila.

Pokud bude někdo ochoten převzít nadstandardní smlouvu (kolem 155 tisíc měsíčně), pravděpodobně zamíří bez fanfár o dům dál. Budějovice navíc stojí o beka Sigmy Martina Sladkého (29), to může hrát roli.

Stále nicméně platí, že je pro Olomouc reálná i možnost hostování snajpra z elitních klubů, jako se to dřív povedlo v případě Lukáše Juliše ze Sparty či Jakuba Řezníčka z Plzně.

Nadějná by vzhledem k zájmu o Aleše Mandouse mohla být domluva se Slavií (např. Júsuf Hilál či Jan Matoušek).