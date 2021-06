INSIDER speciál 1: Sparta a titul? Jen když se Slavia dost zhorší, říká Hašek

Ta sezona patřila jí. Zase. A při tom ještě průkazněji než jindy. Slavia byla v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže k neudolání. „V českých podmínkách se přiblížila ideálu. Její mužstvo patří k nejlepším v novodobé historii českého fotbalu,“ říká uznale trenér Martin Hašek v první části speciálního dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER, který se ohlíží za uplynulou sezonou. V něm se bývalý kouč Sparty či Bohemians zamýšlí nad tím, zda další dva kluby z velké trojky mohou hegemona z Edenu v příštím ročníku ohrozit, nebo mu dokonce titul sebrat. Z Haškových slov vyplývá, že počítat v tomto směru je možné jen s Letenskými. „Jenže to by se Slavia musela výrazně zhoršit,“ tvrdí a poukazuje na složení sparťanského kádru zralého k zásadnímu přebudování.

Hašek se netají uznáním pro slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského a zabývá se otázkou, proč se nijak nehrne do zahraničí. Řeč přijde i na exkluzivní finanční podmínky, jež v Edenu má. Někdejší reprezentační záložník se věnuje rovněž boji o krále ligových střelců, který se protáhl až do posledního kola. „Patnáct gólů je dost průměr,“ říká. Slávistu Jana Kuchtu zná už z doby jeho působení v letenské mládeži – a nediví se, že se tam s útočníkem tehdy s lehkým srdcem rozloučili. „Čuch na góly v šestnáctce od pánaboha, ale neskutečně pomalý. Patřil mezi hráče, které můžete charakterizovat tak, že mají v hlavě guláš,“ usmívá se Hašek. O to víc kvituje jeho fotbalový i lidský progres a dává odpověď na otázku, zda se může ještě zlepšovat.

Pokud jde o sparťanský megatalent Adama Hložka, Hašek rozebírá, zda by měl v létě změnit navzdory prodloužení smlouvy dres a jakou úlohu by mu svěřil na EURO. Dále vyjmenovává kluby, které ho v minulé sezoně nejpříjemněji překvapily a zdůvodňuje proč, přičemž nabourává jeden mýtus, který se váže k Jablonci. Zaobírá se ovšem také sestupující trojicí Příbram, Opava a Brno a tím, že je vedli nezkušení trenéři. Zvlášť nad osudem Zbrojovky pak kroutí hlavou. „Když Brno není v lize, je to špatně nejen pro něj, ale i pro celý český fotbal,“ je přesvědčen.

