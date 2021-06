Zkušený Fillo jde z Baníku do Zlína, podepsal smlouvu na dva roky

Pětatřicetiletý Fillo v minulosti působil v Plzni, s níž získal dva tituly a zahrál si s ní i Ligu mistrů. Kromě Viktorie nastupoval i za norský Stavanger, Mladou Boleslav, anglický Brentford, Příbram a Teplice, odkud v lednu 2018 odešel do Ostravy. V české lize odehrál 336 zápasů a vstřelil 51 branek. Za český reprezentační A-tým si připsal tři starty.

„Chci předeslat, že Martin pro Baník odvedl za ty tři a půl roku nesmírný kus práce. Nebylo to pro nás vůbec snadné. Martinovi u nás během jara klesla minutáž a do toho se ozval Zlín s nabídkou dvouletého kontraktu a pravděpodobně i většího herního vytížení. Nakonec jsme tedy dospěli k dohodě a hráč přestupuje do Zlína,“ řekl sportovní ředitel Ostravy Alois Grussmann.