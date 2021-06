Hráči Slavie očima Suchopárka: Kúdela je nejlepší, Bo(u)řil i bavič Sima

Neporazitelní. Tohle označení, jehož anglický „originál“ The Invincibles je spojen s londýnským Arsenalem, se začíná vžívat i pro slávisty. Díky nabobtnalému kádru si přitom leckdy mohli dovolit kosit soupeře i s pořádně obměněnou sestavou. Bývalý vynikající stoper Jan Suchopárek, jenž zná slast celosezonního triumfu, z hráčů mistrovského týmu vybral a okomentoval svou ideální jedenáctku.

Ondřej Kolář 31 zápasů/1 vstřelený gól + 1 asistence/19 inkasovaných gólů Jasná jednička Slavie. I když se říkalo, že měl na začátku roku slabší chvilky, tak si myslím, že moc zásadních chyb neudělal. Nenahraditelný hráč, ať už jde o brankářské umění, nebo hlavně rozehrávku, na které má Slavia hodně postavenou hru. Typ moderního brankáře, který v Česku určitě nemá konkurenci, k velice nadstandardním gólmanům patří i na evropské scéně. Slavia - Příbram: To je bizár! Penaltu proměnil brankář Kolář!

Jan Bořil 27/3+3 Jméno k němu úplně sedí, i když by spíš bouřil… Je to správný kapitán a lídr, který na rozdíl od Ondřejů Koláře a Kúdely pořádně ukáže emoce a trošku i zvedne kosu, tímhle důrazem umí nabudit tým. Někdy je to pro mě až extrém, ale nestalo se to v moc případech. Odehrál skoro všechno, má vynikající kondici, zvládá náročnost hry. Jde nahoru, má za sebou špičkovou sezonu. Když jsem ho viděl s Plzní, jak vlétl do pozápasového rozhovoru, musí to být dobrý parťák. Myslím, že ho mužstvo jako kapitána uznává a ctí. Bořil s Kuchtou slavili titul. Mickova dorážka? To bych snad dal i já, smál se kapitán Slavie

David Zima 21/0+1 Překvapení pro všechny, i pro mě. Přišel jako benjamínek, neznámá, bez větších zkušeností, a přitom za vysokou sumu. Myslím, že ani on sám netušil, do jaké pozice se dostane. I když říkal, že se cítí na to, aby hrál v základní sestavě. To mi bylo sympatické, a hlavně se jeho slova potvrdila. Jsem jenom rád, protože se ukázalo, že poctivost a pracovitost s pohybovým nadstandardem dokážou dělat zázraky. Ve většině utkání obstál, do základní sestavy patřil. Olomouc - Slavia: Zima ve velké šanci, Kuchta na zadní tyči nedostihl míč

Ondřej Kúdela 29/6+0 Pro mě nejlepší hráč v lize, který obstál i na mezinárodní scéně. Stěžejní osobnost Slavie a dosud i národního týmu. Prokázal nejen fotbalové, ale i osobnostní předpoklady, byl lídrem mužstva. Podporoval spoluhráče nebo na sebe v některých chvílích vzal odpovědnost, například při penaltách. Dával důležité góly, šest v této sezoně je na stopera výborné číslo. To všechno z něho pro mě dělá klíčového hráče, který drží dohromady celý tým. Děkovačka Slavie po zisku titulu: dojatý Kúdela musel před fanoušky

Lukáš Masopust 26/2+4 Měl během sezony útlum, ale dostal se z něho. Je schopen zvládnout kvalitně víc postů. Pro mě to není úplně klasický krajní obránce, ale Slavia hraje většinou ofenzivněji a má víc ze hry než soupeř, takže může uplatnit nadstandard v útočné fázi. Dokáže přejít jeden na jednoho, má velmi dobré čtení hry a schopnost přesně vyhodnotit situaci, co se týče náběhů a pohybu bez míče. Pořád má ale velké rezervy ve finální fázi a zakončení. Když dá gól, tak z nějaké neuvěřitelné pozice. Ve vyložené šanci úplně ideální řešení nevolí. Až na tom zapracuje, bude ještě cennější. Slavia - Baník: Masopust nádherně zakroutil ránu za Laštůvku, 1:0!

Tomáš Holeš 24/6+2 Už to není univerzál, své místo už asi příliš opouštět nebude… Leda že by se někdy zase přesunul na stopera, ale tam nebyl úplně v topu. Neřekl bych, že je překvapením co do pracovitosti, akčního rádia a pohybu na hřišti: už jako krajní obránce byl ´jezdič´. Co mě ale naprosto udivuje, je jeho fantastická hernost, kterou bych na tomhle postu nečekal. Dal z něho v lize i šest gólů, to je dost. I v reprezentaci hrál dobře. Má toho ještě dost před sebou a věřím, že se uplatní v zahraničí. Slavia - Plzeň: Holeš z dorážky posílá sešívané do vedení, 1:0

Peter Olayinka 24/6+4 V rozhodujících momentech evropských pohárů udělal kus práce, ale nemyslím si, že to byla úplně jeho sezona. Ta minulá se mu povedla více. Roli v tom může hrát hodně aspektů, byl zraněný… Věřím, že herní a střeleckou formu zase najde. Působí na mě dojmem, že má dobrý hráčský charakter, znamená podporu a tmel pro hráče z ciziny, kteří tolik nezvládají angličtinu. Myslím, že na ně má velice dobrý vliv. Zlín - Slavia: Olayinka zakončil skvělou akci po Simově centru! 0:1

Lukáš Provod 28/3+8 Když jsem ho viděl, jak dal v plzeňském béčku tři góly Slavii, tak to pro něho asi byl takový odpich. Bavilo ho to, ukázal kvalitu. Dřív to tak výrazný hráč nebyl, nebo si to alespoň nepamatuju. Je pracant, který se musel potýkat s určitými překážkami, zraněními, ale všechno zvládnul. Za poslední dobu je to největší ligový objev. Ať už hraje od začátku, nebo střídá, má vysokou výkonnost. Dokázal se prosadit i střelecky v národním týmu. Jen ať se o zakončení pokouší dál, má předpoklady na to, aby dal za sezonu stejně gólů jako Stanciu. Slavia - Příbram: Po rohu dopravil míč do sítě nepokrytý Provod, 1:0

Nicolae Stanciu 30/12+6 Směrem dopředu je bez něj Slavia poloviční. Je radost se dívat na to, jak hru cítí. Tahle sezona mu vyšla náramně. Ve srovnání s předchozí začal sbírat góly a asistence. V málo zápasech neodehrál vysoký standard. Dokázal se prosadit ve většině utkání Evropské ligy, dával krásné góly nebo přihrával ze standardních situací. Někdy se může zdát, že má příliš ztrát míčů, ale když to nebudete zkoušet, kvalitu a geniální věci v ofenzivě mít nebudete. Slavia - Zlín: Stanciu opět zachraňuje sešívané. Je srovnáno, 1:1

Abdallah Sima 21/11+4 Na to, jak je mladý, vletěl do velkého fotbalu jako kometa. Pohybově, rychlostně, co do ladnosti běhu, odrazové síly i zakončení je to naprosto jiný typ hráče. Měl sérii zápasů, kdy dal prakticky v každém klíčový gól. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, zájem zahraničních týmů o něho je enormní. Pořád si myslím, že je potřeba, aby se rozvíjel, má ještě spoustu nedostatků. Ale určitě je to fotbalista, který je schopen rozhodovat zápasy a baví nás. Gólostroj Sima! Podívejte se na všech jedenáct dosavadních ligových branek