Šádek a Brno: šedá eminence vybírá kouče, ale Plzeň (zatím) neopustí

Podržte se, Adolf Šádek (46) bude oprašovat slávu Zbrojovky! Jeho neoficiální zapojení do klubu rezonuje zákulisím už několik týdnů. Zdá se vám divné, že majitel Plzně vybírá kouče pro Brno? Adekvátní pocit, ovšem je to tak. Záhy má být oznámen konec sportovního manažera Tomáše Požára i trenéra Richarda Dostálka. Za tím už hledejte Šádka, jenž by se měl po prodeji Viktorie, o němž jedná, zapojit do majetkové struktury „Flinty“. Zatím ji spoluřídí „na tajnačku“.