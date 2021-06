Schranz: obchod snů? Detaily výměny s Jabloncem, Slavia může i vydělat

Tohle jsou pro mistra FORTUNA:LIGY hodně zajímavé počty. Čtvrtý nejlepší střelec minulé sezony přichází do Slavie víceméně za nic. Dokonce by se „sešívaní“ mohli dostat do plusu. Výměnou za Ivana Schranze totiž červenobílí posílají do Jablonce obránce Jaroslava Zeleného a záložníka Tomáše Malínského. Výsledný kompletní účet bude záležet na tom, jak dopadne působení Malínského na severu. V čem spočívá kouzlo obchodu a kolik může nakonec Slavia vydělat?