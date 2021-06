Co dál se sudími: Příhoda o komisi, VAR, důvěře i změnách. A kdo se vrátí?

Je mužem, který se má pokusit navrátit důvěryhodnost rozhodčím a nově nastavit jejich fungování. Těžší úkol nyní v českém fotbale nenajdete, bývalý úspěšný mezinárodní arbitr Radek Příhoda si na něj přesto věří. Dlouhodobý mandát, profesionální komise, nezávislost, postupné doplňování listin o mladé talenty a otevřenost včetně zveřejňování trestů – to vše má vést k cíli. „Vím, že to bude těžké, protože důvěra tu teď prostě není. I tak věřím, že i s mým týmem budeme schopni věci měnit,“ říká 47letý odborník, který už si své spolupracovníky vybral. Je mezi nimi i Libor Kovařík. Rozhodčí, který v roce 2015 předčasně ukončil kariéru a otevřeně poté popsal pro deník Sport praktiky Romana Berbra, se tak chystá vrátit do profesionálního fotbalu.

Popište, jak se celé vaše angažmá zrodilo?

„Ten příběh začal vlastně už několik týdnů před valnou hromadou, kdy se ve fotbalovém hnutí postupně objevili tři kandidáti na předsedu asociace. A mimochodem všichni tři mě oslovili s tím, jestli bych jim s problematikou rozhodčích byl ochoten pomoci.“

Překvapilo vás, že se ozvali všichni tři, byť každý z nich zastupoval trochu jiný předvolební proud?

„Neřekl bych, že mě to překvapilo, spíše potěšilo. Vážil jsem si toho. A pro sebe jsem si to vysvětloval tím, že jsem se vždy ve fotbale snažil chovat apoliticky. Všem třem kandidátům jsem pak také předestřel naprosto stejně svoji vizi i důležité podmínky, za kterých bych si tohle angažmá dovedl představit.“

Jaké to byly podmínky?

„Především mít stoprocentní vliv na personální obsazení komise, tedy samozřejmě s výjimkou nominanta, kterého do komise dle schválených pravidel posílá LFA. Pak profesionální podmínky pro členy komise a také absolutní nezávislost.“

Volby nakonec vyhrál Petr Fousek, který prozradil, že s vámi už znovu mluvil a prakticky jste se dohodli na vašem angažmá. O čem jste spolu mluvili?

„Není to nic tajného. Fakticky jsme si zopakovali to, co jsme si řekli už před volbami. Šlo o pět bodů, některé už jsem i pojmenoval. Nezávislost, volnost při složení komise, sestavení nových listin sudích i delegátů, profesionalizace komise a také její dlouhodobější mandát.“

Jaké nyní budou vaše nejbližší kroky?

„Tak předně chci upozornit, že nejdříve mě ještě musí ve funkci oficiálně schválit LFA. Tak jsou podmínky nastaveny a osobně si přeji, aby spolupráce mezi těmito organizacemi byla co nejužší, korektní a pro fotbal.“

Dobře. Řekněme, že velmi pravděpodobně k tomu schválení dojde...

„Pokud se to stane, chci se v první řadě sejít se svým týmem, protože práce komise musí být týmová. A společně bychom pak pro výkonný výbor připravili koncepci jak pro profesionální, tak i výkonnostní fotbal. Chceme tyto světy propojovat. Další krok by bylo sestavení listin rozhodčích i delegátů, které musíme dát výkonnému výboru na vědomí. A pak už hned musíme začít chystat předsezonní seminář a fyzické testy. Času na to všechno není zrovna moc…“

Co ve vašem vnímání znamená profesionalizace komise, o které jste s předsedou mluvil?

„Pokud chceme mít opravdu špičkovou komisi odborníků, která této práci věnuje dostatek času a bude mít vysokou erudici, musíte těm lidem vytvořit podmínky. Materiální i finanční. Není možné, aby v profesionálním fotbale vedli profesionální sudí v komisi dobrovolníci. Takhle prostě svět nefunguje, pokud máte ambici věci posouvat dopředu.“

Chápu. A co si představit pod pojmem dlouhodobější mandát komise?

„Pro mě jsou to minimálně tři sezony. Ta práce musí být koncepční a systémová. Pokud chceme i na lince rozhodčích propojovat profesionální a výkonnostní fotbal, je to práce na roky. A podle mě je to nezbytné. Fotbal je jen jeden a právě v nižších soutěžích musíme do budoucna hledat nové talentované rozhodčí. Takže bych rád s českou i moravskou komisí rozhodčích a také s krajskými a okresními komisemi v nějakém akceschopném modulu systémově spolupracoval a nastavoval pro sudí standardy napříč soutěžemi.“

Petr Fousek prohlásil, že to nebudete mít lehké…

„Upřímně – lehké to opravdu nebude, protože cítím, že momentálně důvěra v rozhodčí prostě není. Řada jejich rozhodnutí je pak logicky zpochybňována. To bych chtěl určitě posunout a změnit.“

Divíte se tomu ale, když celá kauza Berbr je tak trochu o rozhodčích a i vy jste fotbal předčasně opouštěl kvůli poměrům v něm…

„Ano, fotbal to zásadně poškodilo. Rozhodčí měli nejdříve až moc pevné vedení, a v poslední době byli naopak tak trochu hozeni do vody. Víte, každý sudí by měl cítit, že ho vede komise, která jasně nastavila pravidla. A nejen že pak výkony sudích hodnotí, ale také že je schopná rozhodčí adekvátně odborně vyškolit, takže se o komisi svým způsobem mohou i opřít. Chci také vystupovat naprosto transparentně. Když sudí chybuje, my to rozhodně budeme řešit. Na druhou stranu – když píská dlouhodobě na vysoké úrovni a pak udělá chybu, protože nikdo nejsme neomylní, má cítit, že nad ním komise nezlomila hůl a naopak se ho zastane.“

Dovedete si představit, že budete zveřejňovat tresty pro sudí?

„Chci to probrat s celým týmem, ale osobně si myslím, že bychom je minimálně zpočátku zveřejňovat měli. A to i s jasným vysvětlením pro média a veřejnost jaká chyba se stala a proč to chyba byla. Počítám zpočátku také s tím, že fakticky každé jednání komise rozhodčích by končilo setkáním s novináři. Pro navracení důvěry je taková transparentnost nezbytná.“

Mluvil jste o svém týmu, se kterým se chcete ze všeho nejdřív sejít. Máte už tedy představu o složení komise?

„Představu mám jasnou. Jsem přesvědčený o tom, že to bude komise silná a erudovaná. A věřím v ni.“

Prozraďte tedy, kdo v ní bude sedět.

„Ta jména by měl nejdříve znát výkonný výbor, ale jedno vám řeknu. Místopředsedou komise bude Libor Kovařík. Stejně jako já byl dlouho mezinárodním rozhodčím a svou úspěšnou kariéru předčasně ukončil kvůli poměrům v českém fotbale. A nakonec i toto nás spojuje. Jsem moc rád, že se může do fotbalu vrátit. Lidi, jako je Libor, mohou fotbal posunout o kus dál. Stejnou důvěru pak mám i v další dva spolupracovníky, které jsem si už vybral. Posledního člena do komise pak dodá LFA.“

Máte představu o tom, kdo to bude?

„Nyní za LFA v komisi seděl Tomáš Bárta a například s ním si spolupráci určitě představit dovedu. Byl bych rád, kdyby v komisi byl. Ale je čistě věc ligové asociace, koho nakonec navrhne.“

Mluvil jste o listinách rozhodčích a delegátů – jak výrazně by se měly změnit?

„Určitá obměna je nutná. U listin delegátů v této chvíli výraznější než na listině sudích. I když i tam by k pár změnám dojít mělo. Zejména u lidí, kteří nebudou mít naši důvěru. Ale musí to být kolektivní rozhodnutí komise a také musíme vědět, že máme adekvátní náhradu. A to není po sezoně, kdy se řada nižších soutěží prakticky nehrála, jednoduché.“

Budete přihlížet k tomu, kdo se objevil či ještě objeví v kauze Romana Berbra?

„Tak předně věřím, že by tu hned zasáhla Etická komise FAČR. A my bychom jim činnost pozastavili určitě.“

V minulosti výkony rozhodčích často zvedaly velké emoce u klubů, které pak měly dojem, že mají na tomto poli nějak lobbovat za své zájmy. Jak se dá toto změnit?

„Toto si uvědomuji a v komunikaci s kluby vidím svoji parketu. Chci s nimi být v pravidelném profesionálním kontaktu. Tak, abych jim byl případně schopný vysvětlit naše kroky. A pokud už dojde ke kontroverzní situaci, která vzbudí obecné pozdvižení, budeme připraveni ji jako komise velmi rychle posoudit a okomentovat. To považuji za hodně důležité pro zklidnění emocí. Nejhorší je, když v takovém momentu čekáte několik dnů, než komise vydá svůj verdikt. To chceme ve srovnání s minulostí také změnit.“

Důležitou součástí světa rozhodčích je dnes VAR. Jak to bude s ním? Video mělo být pro sudí velký pomocník, což i v řadě případů bylo, na druhou stranu ale přineslo do fotbalu také další kontroverze…

„VAR vzbudil emoce nejen u nás, ale napříč celou fotbalovou Evropou. Pro nás je klíčové, aby měl celý projekt jasně nastavená pravidla a bylo jasné, do čeho a jak VAR vstupovat nemá a kde naopak zasáhnout musí. Náš tým tu pak razí přístup, že video má zasahovat jen v případě zjevných až skandálních pochybení. Samozřejmě pokud se tu protokol daný IFAB zásadně nezmění. Co ale není rozhodně možné, je měnit nastavení projektu sem tam uprostřed sezony. Právě z toho pak pramení ten neklid a kontroverze.“

Kdo projekt VAR povede?

„Šéfem projektu je Tomáš Bárta a hlavním instruktorem za Českou republiku Michal Beneš. Na tom se nic nemění a určitou zodpovědnost ponesou společně s námi. Ale ještě možná jedna věc k videu…“

Povídejte…

„Do budoucna si dovedu představit, že více oddělíme role rozhodčích na hřišti a za videem. Že prostě vzniknou specialisté na VAR třeba i z řad bývalých rozhodčích a nebudeme tolik míchat obě skupiny sudích. A opět kvůli vyšší profesionalitě. Ale jak říkám, je to běh na delší trať.“

Za jak dlouho je podle vás možné postavit rozhodčí na nohy tak, že jejich výkony nebudou téma po každém kole?

„Tak samozřejmě doufám, že výkony sudích nebudou téma hned od prvního kola příštího ročníku. (usmívá se) Ale pokud se ptáte, kdy budou jasně patrné koncepční změny napříč fotbalem a i třeba směrem do Evropy, kde potřebujeme také zvýšit náš kredit, tak můj soukromý odhad je zhruba v tom třetím ročníku.“

Závěrem - pokud vás ve funkci potvrdí LFA, stanete se jednou z nejsledovanějších postav českého fotbalu. Jste na to připravený?

„Přemýšlel jsem o tom i z tohoto úhlu pohledu, probíral jsem to samozřejmě i s rodinou. Uvědomuji si, že je to pozice, kdy jste stále pod tlakem ze všech možných stran a vyjít ze všeho jako vítěz nejspíš ani nejde. Ale přesto mi to celé dává smysl. Protože věřím, že jsem schopný pomoct. Fotbal potřebuje větší důvěryhodnost a ta je s rozhodčími chtě nechtě úzce spojená.“

Radek Příhoda