Fousek o změnách na FAČR: Budou, ale zatím ne. S Poborským se nesetkal

EURO je priorita, které se nyní i v časech očekávaných změn ve fotbalové asociaci vše podřizuje. „Celá řada lidí je zapojená do přípravy. Nechceme to jakkoli ohrožovat,“ vysvětlil Petr Fousek, proč na Strahově zatím všichni zůstávají na svých židlích.

Ale asi tu je předpoklad, že k personálním změnám dojde. Kdy?

„Zopakuji, že v předvečer EURO jsme nechtěli dělat žádné personální změny. Setkal jsem se, spolu s oběma místopředsedy, se všemi zaměstnanci asociace, sdělil jim svá očekávání. Není důvod k panice nebo ke spekulacím. Půjdeme krok za krokem. Nejdřív musíme vytvořit strukturu, teprve poté do ní budeme dosazovat osoby. I proto, že ve výkonném výboru je včetně mě deset nováčků. Musím jim dát šanci seznámit se s prostředím. Nechceme se dopouštět unáhlených rozhodnutí. Ovšem to, že k personálním změnám dojde, je jisté.“

S Karlem Poborským jste se setkal?

„Nesetkal, měl jsem nesmírně náročný program.“

Myslíte, že bude na FAČR pokračovat?

„Nejdřív se s ním musím potkat.“

Téměř jistě se počítá s tím, že změna nastane na místě generálního sekretáře. Kdo vystřídá Jana Paulyho? Podle deníku Sport jsou ve hře Tomáš Sluka a Michal Valtr.

„O jménech nechci spekulovat. Je to náročná pozice, oprávněně jsou s ní spjatá velká očekávání. Profesní i morální. Nyní jsme upřednostnili EURO, a Janem Paulym se osobně zúčastním všech tří českých zápasů. K řešení přistoupíme komplexně dle akčního plánu.“

Schválili jste Radka Příhodu jako svého kandidáta na předsedu komise rozhodčích. Bylo to jednoznačné?

„Shoda byla jednoznačná. Bylo to můj, ale nejenom můj dominant na tuto funkci už před valnou hromadou. Návrh ještě musí potvrdit Ligová fotbalová asociace. Já očekávám, že její ligový výbor nominaci schválí. Zástupci ligy ve výkonném výboru, Dušan Svoboda a Adolf Šádek, jednali v téhle věci velmi konstruktivně. Vůbec bych chtěl ocenit, že diskuse v téhle věci byla kultivovaná a rozhodnutí jednoznačné. Pana Příhodu ovšem nečeká nic lehkého. Také bych chtěl při této příležitosti poděkovat Vítoru Pereirovi, dosavadnímu předsedovi. Neměl nejsnazší pozici a odvedl velký kus práce.“

Krejčí má dodat analýzu Výkonný výbor předvolal Karla Krejčího, trenéra reprezentace do 21 let, a vyzval ho k předložení analýzy nedávného EURO. „Je to legitimní požadavek. Zatím se k tomu vyjadřovali pouze více či méně zasvěcení lidé v médiích, což není způsob práce, který bychom my chtěli praktikovat,“ říká předseda Petr Fousek. „Já i členové výkonného výboru na to máme svůj názor. Také nás poté bude zajímat názor sportovního úseku asociace.“ Krejčí svou analýzu předloží 30. června. Pak padne rozhodnutí, zda u týmu bude pokračovat.

Radek Příhoda se netají tím, že by chtěl postavit komisi podle svých představ. A také by patrně přivítal, kdyby se k jeho obrazu změnil i rozhodcovský úsek v rámci FAČR. Vyjdete mu vstříc.

„Nejdřív nechme proběhnout celou proceduru. Pana Příhodu pozveme na příští výkonný výbor 30. června, kde nám osobně řekne svou představu. Ale já sdílím jeho představu, že jako si trenér vybírá svůj realizační tým, tak si předseda vybírá členy své komise. Nedokážu si představit, že bychom mu diktovali, kdo tam má být. Jak bude vypadat jeho další vize a koncepce, o tom bych nechtěl mluvit. S tím nás seznámí on.“

Jako nový výkonný výbor jste převzali veškeré informace ohledně EURO, do něhož český tým vstoupí 11. června. Běží vše podle plánu.

„Dá se říct. Nás mrzí neúčast našich partnerů kvůli COVIDu, ale co má být zajištěno, zajištěno je. Znovu říkám, že turnaj je pro nás absolutní prioritou. Navštívili jsme už utkání v Itálii a musím říct, že bych si představoval jako předseda jiný začátek. Ale berme to jako přípravu, připomněla nám, že existuje i pokora. Důležité bude zvládnout ta soutěžní utkání. Jsem v kontaktu s trenérem Šilahavým i vedoucím mužstva Sionkem.“

Kde je podle vás hranice úspěchu?

„Soustředil bych se na postup ze skupiny, o dalším bych nechtěl spekulovat. Abyste mě pak nebrali za slovo. Horolezec musí nejdřív vystoupit do prvního tábora, a tím je pro nás postup ze skupiny.“

Je šance, že by se na turnaj přece jen dostalo více lidí z Česka?

„Bohužel, skotské restrikce nás handicapují. Že by probíhal letecký most jako v minulosti, to nehrozí. Čelíme rozhodnutí, které přijaly vládní autority a fotbal, FAČR, UEFA, EURO, je na to krátký. “

Stále si děláte naději, že byste dostali první dva zápasy pryč z Glasgow?

„Já se s touto možností seznámil až po svém zvolení. Hrozně nás handicapuje čas. UEFA i skotský svaz mají své záležitosti nastaveny. Překlad utkání považuju za velmi málo pravděpodobný až nemožný. Nějaká komunikace je, ovšem nerad bych vzbuzoval falešné naděje. Ale říkám, udělejme z nevýhody výhodu.“

Je ještě možnost, že byste základní tábor nakonec místo Prahy udělali třeba v Anglii?

„Ne. Praha má své výhody. Je to sice nepříjemná logistika, ale doma je doma. Příkladem toho je i skutečnost, že stejně si počínají Chorvatsko, Francie, Polsko, Švédsko.“