Zlatý padák pro Guľu? Víme, jak to bylo s odstupným trenéra v Plzni

Adrián Guľa by měl zůstat trenérem Plzně i v jarní části FORTUNA:LIGY • Pavel Mazáč (Sport)

Tříletý kontrakt v Plzni nenaplnil, po domácí remíze 3:3 s Příbramí byl Adrian Guľa odvolán. Podle smluvní klauzule mu v tom případě náleželo odstupné ve výši devíti měsíčních platů, tedy bezmála pět milionů korun. Jenže nakonec to se zlatým padákem pro slovenského trenéra dopadlo jinak. „Rozvádět to nechci, je to interní věc pana Šádka a mě,“ řekl redakci iSport.cz kouč, který na začátku týdne získal nové angažmá v polské Wisle Krakov.