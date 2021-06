Liberec posiluje ofenzivu, bere útočníka Sparty. Ve hře i další příchod

Druhý příchod letního přestupového období. Slovan řeší těžkou obměnu kádru, vypořádat se během léta musí s přestupem Jakuba Peška (Sparta), odchody Jhona Mosquery (Plzeň) s Jakubem Jugasem (Cracovia Krakov) a návratem trojice hostujících hráčů do kmenových klubů (Matoušek, Karafiát – Slavia a Sadílek – Eindhoven).

Obranu naposledy šestého týmu tabulky už vyztužil nizozemský talent Justen Kranthove, 20letý stoper však nejprve bude muset o svých kvalitách realizační štáb přesvědčit. Smlouvu pod Ještědem podepsal do roku 2023 a dvě sezony by mělo trvat také angažmá další posily. Oficiální je příchod Ondřeje Novotného z pražské Sparty.

Trenéry na sebe 23letý útočník upoutal ve vzájemném dubnovém souboji, Slovan se v rámci přípravy utkal s letenským B-týmem a Novotný dvakrát skóroval. Po zápase kouč Severočechů sondoval situaci ohledně důrazného protihráče hned na místě, k domluvě mělo dojít zanedlouho.

„Nevypustí žádný souboj a pracuje pro tým. Uvažovali jsme o něm už dříve, zaujal nás na jaře. V Liberci může fotbalově růst, z čehož můžou profitovat obě strany,“ popisoval Hoftych. Na novou výzvu se těší i Novotný, který dosud zapsal ve FORTUNA:LIZE jen 44 minut. „Cílem jsou góly, jako útočník ani jiné mít nemůžu. Ligu a dospělý fotbal jsem si oťukal na Spartě, takže přicházím odhodlaný. Chci hrát dobře a týmu pomoct.“

Pro Novotného jde už o třetí hostování z Letné, půlrok strávil ve Vlašimi a rok ve slovenském Ružomberoku. Ve hře byly i tentokrát jiné nabídky. „Varianty jsem měl, ale od začátku mě to nejvíc táhlo právě do Slovanu. Jsem rád za to, jak to dopadlo.“

Nemuselo by jít však o poslední posilu z letenského kádru.

Na sever Čech velmi pravděpodobně dorazí ještě další hráč sparťanské soupisky. Jednat by se mělo o středopolaře Filipa Havelku (23), nešlo by přitom o jeho první angažmá na severu Čech. Pod Ještědem šikovný záložník strávil sezonu 2016/2017, poslední dva ročníky nastupoval za České Budějovice.