Sigma má Růska, díky staronovému investorovi ho vyfoukla Baníku

Hotovo, zbývá už jen podpis smlouvy, ale to je pouze formalita. Jinak je vše domluveno. Po Davidu Vaněčkovi (30) ohlásí Olomouc brzy druhou posilu do útoku, stane se jí brněnský Antonín Růsek, o kterého stál dlouhodobě i Baník. Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál nemíří do Ostravy, ale do Sigmy zejména z toho důvodu, že jeho příchod zafinancuje bývalý spolumajitel klubu Josef Lébr. Hanáci zatím nechtějí nic komentovat.

Toužil po něm bývalý kouč Baníku Luboš Kozel, výkonný ředitel Michal Bělák a líbil by se i současnému trenéru Ondřeji Smetanovi. I přes dlouhodobý zájem však nakonec Antonín Růsek na Bazalech působit nebude.

Brno, kterému k záchraně nepomohlo ani jeho sedm gólů a dvě asistence, totiž někdejší mládežnický reprezentant vymění za Andrův stadion.

Byť už Olomouc před pár dny do útoku přivedla Davida Vaněčka, jenž skončil v Maďarsku, ohlásí co nevidět i druhé zajímavé jméno. Dobrá zpráva pro staronového kouče Václava Jílka.

„Kluby jsou na všem dohodnuty, stejně tak je hráč domluven na podmínkách v novém klubu. Čeká se už jen na podpis kontraktu,“ potvrzují zdroje.

Klíčová otázka zní: kde Sigma na cenný artikl, za který si Zbrojovka původně říkala o 500 tisíc eur, tedy cca třináct milionů korun, vzala? Vždyť klub bez hlavního mecenáše v posledních letech přivádí spíš volné hráče po konci smluv, nákupy jsou výjimečné. Naposledy to byl například Radim Breite či Pablo González.

Odpověď: za transferem stojí Josef Lébr, bývalý spolumajitel Hanáků. Podle informací iSport.cz zaplatí drtivou většinu přestupové částky právě devětapadesátiletý byznysmen. S tím, že by měl Lébr v budoucnu ekonomicky profitovat z dalšího případného Růskova zhodnocení. Ideálně směrem do zahraničí či do největších tuzemských velkoklubů.

To měl být mimochodem jeden z hlavních důvodů, proč forvard, podhrot či střední záložník upřednostnil angažmá v Olomouci. Láká jej „projekt“ kariérního mezistupně s přesahem dál.

„Zatím to nechci komentovat, nic není hotové,“ odpověděl na přímý dotaz Lébr, stejně tak klub, přestože už v cestě opravdu stojí jen podpis dokumentů. Do pondělního startu přípravy by mělo být vše oficiální.

Trenér Jílek tak dostane již druhou posilu směrem dopředu. Připočteme-li i návrat levonohého stopera Václava Jemelky (25), jemuž se stále hledá zahraniční angažmá (a je možné, že to bude trvat), jde rovnou o tři kvalitní fotbalisty do základní sestavy.

V hlavách realizačního týmu proto vzhledem ke složení kádru a počtu středních obránců (Jemelka, Roman Hubník, Vít Beneš, Florent Poulolo, Jan Štěrba, případně Lukáš Greššák) rezonuje i myšlenka rozestavení se třemi stopery, které občas aplikoval i předchozí kouč Radoslav Látal.

K tomu stále platí, že na dobré cestě je i další příchod ze Zbrojovky, a sice záložník Jan Sedlák, za nějž by měl být vyměněn Jiří Texl (28).

Pokud klapne i přesun tohoto šestadvacetiletého defenzivního středopolaře, je možné, že už Jílek nebude usilovat o test prostějovského Solomona Omaleho (20). Ten totiž na hřišti zastává stejnou pozici „šestky“ jako Sedlák.

O místo v ligovém áčku zabojují i mladí odchovanci vracející se z hostování či slovenský bek Juraj Chvátal (24), který strávil poslední dva ročníky v druholigové Podberzové.

U Chvátala se sice řešil přestup do Košic, ale nakonec začne na Hané. I z toho důvodu, že může být alternativou za zadáka Martina Sladkého, o kterého enormně usilují České Budějovice.