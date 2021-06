Malínský o Jablonci: Jsem rád, že tu jsem. Liberec o mě nestál, zklamalo to

Co první trénink na Střelnici?

„Náročný. Velké teplo, hráli jsme dvakrát dvacet a bylo to dost náročné. Musím říct, že jsem si dal deset dní úplné volno, takže jsem si trénink užil.“

Jak vůbec na přesun do Jablonce došlo? Kdy vás poprvé klub kontaktoval?

„Myslím, že se můj přestup zrodil hlavně v hlavách na Slavii. Víceméně jsem za něj ale hrozně rád, protože jsem tu doma a s rodinou bydlíme v Liberci. Jablonec zároveň hraje evropské poháry, můžeme se kvalifikovat do základní skupiny některé ze soutěží. Jsem jedině rád, že tu jsem.“

A co Slavia?

„To už je za mnou, půlrok jsem si užil. Troufnu si říct, že jsem neudělal ostudu. V zápasech, do nichž jsem naskočil, to nebyl žádný propadák. Cítil jsem se dobře. Pak bohužel přišel covid, který mě vyřadil na dva týdny a měl jsem do toho ještě zdravotní trable. Někdo další naskočil do sestavy a už místo nepustil. Z mého pohledu to došlo do stádia, kdy jsem tam byl navíc, tak to ve sportu chodí. Fotbal a život jdou dál.“

Říkáte, že je angažmá za vámi. Slavii berete jako úplně uzavřenou kapitolu?

„Jelikož jsem v Jablonci na hostování s povinnou opcí… Myslím, že je malá pravděpodobnost, že by si mě Slavia v zimě stáhla. Může se to podařit, ale podle mě už jde jen o malou šanci.“

Liberec se vám neozval?

„Neozval.“

A nezklamalo to?

„Zklamalo, zklamalo.“

Máte reakce z okolí? V regionu panuje přece jen silná rivalita…

„Jsou lidi, kteří do dění nevidí. Spousta z nich si myslí, že jsem se rozhodl pro Jablonec, ale když o vás klub – a myslím Liberec – nestojí, jak se tam pak můžete ocitnout… I z tohoto pohledu jsem rád, že o mě projevil zájem Jablonec, komunikoval jsem s panem trenérem Petrem Radou i Miroslavem Peltou. Cítil jsem, že mě chtějí do týmu.“

Koukal jste se, kdy bude derby?

„Koukal. Myslím, že na něj dojde v devátém kole (25. září). Uvidíme, co zápas přinese (usmívá se).“

Možná ještě na závěr malá odbočka k Mladé Boleslavi. Nezažil jste úplně vydařený půlrok, je v novém prostředí o to větší šance na restart?

„Je to tak. Do prvních zápasů za Mladou Boleslav jsem šel po zápasovém nevytížení. Předtím jsem nehrál a člověk se do herní pohody musí dostávat, nepřijde po jednom utkání. V některých kolech, kdy jsem naskakoval z lavičky, jsem měl i čísla a asistence. Bohužel myslím, že mi potom někteří lidé přestali věřit a upřednostnili se jinačí hráči. Už jsem zůstával na střídačce a před posledními dvěma koly mi bylo řečeno, že v klubu nebudu dál pokračovat a že ani na zápasy nepojedu. To mě také zklamalo, ale nic jsem s tím udělat nemohl.“