Schranz o Slovensku i Slavii: TOP klub v Evropě, souhlasím se Srdjanem

Zadarmo jej získaly České Budějovice a zářil. Zadarmo odešel do Jablonce a formu si udržel. A podobný scénář jej potkal i nyní. Ivan Schranz (27) se stane (za 2 hráče) posilou Slavie. Na EURO měl být slovenským útočníkem číslo jedna. Nebýt obnoveného zranění stehna… „Ale není to vážné. Děláme vše pro to, abych co nejdříve zasáhl do turnaje,“ ujišťuje ofenzivní univerzál v rozhovoru pro deník Sport.

S Jabloncem bojoval do poslední chvíle o účast v předkole Champions League, o dva góly mu utekl ligový král střelců a v reprezentaci si odbyl debut i s premiérovou brankou. Ivan Schranz byl v uplynulém ročníku k nezastavení.

Prožil jste životní sezonu?

„Byla úžasná a budu na ni rád vzpomínat. Celou dobu jsme s Jabloncem hráli nahoře a dařilo se i mně osobně. S Martinem Doležalem jsme si k sobě našli cestu a v útoku nám to spolu šlapalo. Po všech stránkách jsem se cítil super. V podstatě jsem navázal na úspěšné angažmá v Českých Budějovicích. Rychle jsem si v Jablonci zvyknul.“

A teď si budete muset zvykat znovu – v kádru mistrovské Slavie. Předpokládám, že jste neváhal?

„Měl jsem jasno, že pokud se domluvíme, nebudu váhat, protože mi nabídka seděla po všech možných stránkách. Především jakým fotbalem se Slavia prezentuje a jakým hráčem jsem já. Hned jsem si řekl, že typologicky bych do týmu mohl zapadnout. To bylo hodně důležité v rozhodování.“

Pro trenéra Jindřicha Trpišovského jste využitelný až na třech postech. To je celkem slušná startovací pozice. Kde se cítíte nejlépe?

„Máte pravdu. Je to silná stránka každého hráče, který zastane více postů. Já se stále cítím jako útočník a na hrotu mi to vyhovuje nejvíc, ale nebráním se ani ostatním variantám. Nicméně je to moje velké plus. Ve Slavii je však velká konkurence a bude na mně, abych si vybojoval místo.“

Navíc přicházíte jako posila zadarmo. To už je takové vaše poznávací znamení.

„Nyní je to jiné – je to spíš