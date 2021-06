Česká televize přišla o ligu: U nabídky musíme přihlížet k situaci

V prohlášení, které ČT vydala na Twitteru, stojí, že zájem o koupi práv samozřejmě byl. Rozhodly ale peníze. „Při rozhodování o tom, jak vysokou nabídku může Česká televize učinit, musí přihlížet k současné situaci - v příštím roce pravděpodobně skončí možnost částečného odpočtu DPH, což bude znamenat roční ztrátu 300 - 350 milionů korun. Rovněž příjmy z televizních poplatků se od roku 2008 nenavyšují, na rozdíl od ceny všech sportovních práv,“ píše se ve vyjádření.

FORTUNA:LIGA zůstává na placeném kanále O2 TV Sport. Podle předsezonní tiskové konference, na které se losovala kompletní základní část, by se měly zápasy hrát téměř výhradně v sobotu a neděli, k pátečním a pondělíním mačům by se mělo schylovat jen výjimečně kvůli pohárovým zástupcům, kteří budou v týdnu hrát evropské soutěžě. Právě dohrávky a předehrávky v uplynulé sezoně patřily do programu ČT.

Ta ale zdaleka nezůstane bez fotbalu. Dál vysílá všechny zápasy reprezentace, vlastní práva na nadcházející MS v Kataru. Na jejích obrazovkách dál poběží Evropská liga, s ní i nová Konferenční liga. A stále má práva na druhou ligu.