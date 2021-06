Budějovice zbrojí! Přichází univerzál Hora a nadějný slovenský brankář

Po třech nedávných posilách ohlásí ambiciózní Dynamo podle informací iSport.cz další dvě nové tváře, které by měly pomoct klubu k lepšímu umístění než v předchozí sezoně (13.). Z Teplic přichází ofenzivní univerzál Jakub Hora (30) výměnou za útočníka Davida Ledeckého (27). A brankářský tým zkvalitní nadějný Slovák David Šipoš (22) z Nitry.

České Budějovice se nechtějí spokojit s (pod)průměrem, na nový ročník řádně zbrojí do každé řady.

Dosud přišly tyto posily: Martin Sladký do obrany, Patrik Hellebrand do středu zálohy a Michal Škoda do útoku. Vše zajímavá a ověřená jména s okamžitou ambicí pomoct.

Dynamo však se zkvalitňováním kádru nekončí, co nevidět podle informací iSport.cz oznámí další nové tváře, o které byl velký zájem i v jiných klubech. Jde o křídelníka a brankáře, tudíž Jihočeši splní cíl přivést hráče do každé řady.

Před podpisem dvouletého kontraktu je Jakub Hora, třicetiletý ofenzivní univerzál, jenž poslední rok a půl strávil v zahraničí.

Teplice - Plzeň: Hora parádním volejem srovnává na 1:1!

Nejprve vyhrál lotyšskou ligu s FC Riga a toto jaro působil v polské Ekstraklase. Přes solidní výkony se mu Podbeskidzie Bielsko-Biała v nejvyšší soutěži udržet nepodařilo, takže se vrátil do Teplic.

Na severu Čech měl Hora smlouvu ještě na rok, ale nakonec došlo k dohodě s Budějovicemi, které za něj kromě finanční kompenzace na Stínadla posílají forvarda Davida Ledeckého. Zájem měla i Karviná, ale jih Čech dostal přednost.

Na křídle tak Hora nahradí neproduktivní duo Ubong Ekpai a Karol Mészáros, které zamířilo do Slavie, respektive Liberce.

Navíc je možné, že nakonec klapne i příchod srbského záložníka Bojana Dordiče.

A díru po veteránu Jaroslavu Drobném v brance zase vyřeší příchod dvaadvacetiletého Dávida Šípoše.

Jeden z nejnadanějších slovenských brankářů a bývalý reprezentant do 21 let měl po konci v Nitře několik nabídek ze zahraničí i z české ligy, ale vybral si jihočeský celek.