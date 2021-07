Rána pro Plzeň. Kalvach má sádru, mimo nejmíň měsíc. Nahradí ho objev?

Pátý tým FORTUNA:LIGY se bude muset v úvodu nové sezony obejít bez svého klíčového záložníka. Vyšetření na magnetické rezonanci podle informací redakce iSport.cz odhalilo u Lukáše Kalvacha poranění vazů v kotníku na pravé noze, na kterou dostal sádru. Pětadvacetiletý fotbalista tak dnes neodcestuje s týmem na herní kemp do rakouského Westendorfu.

V sobotu po dlouhé době nastoupil David Limberský proti Plzni, v dresu třetiligových Domažlic dokonce skóroval. Viktoria přesto poslední přípravný zápas v Česku vyhrála 4:2. Obě události však překrylo nezaviněné zranění Lukáše Kalvacha, kvůli kterému přijde o start FORTUNA:LIGY a především o oba zápasy druhého předkola Konferenční ligy s běloruským Dynamem Brest.

„Šel sám do výskoku, bylo to nezaviněné a špatně dopadl. Modlím se, ať je Kalvy v pořádku a není to nic vážného,“ řekl stoper Domažlic David Limberský, který měl celou situaci jako na dlani.

„Samozřejmě je to nepříjemnost, protože Kalvy je pro nás velmi důležitý hráč, věřím, že to nebude nic vážného. Podrobí se vyšetření a uvidíme, věřím, že bude chybět jen pár dní a rychle se zapojí,“ uvedl trenér Michal Bílek.

To se však nestane. Kalvach dostal nohu do sádry, kterou posléze nahradí „chodící“ ortéza. Mimo provoz bude minimálně měsíc. Na postu defenzivního záložníka ho může nahradit Modou NˈDiyae.

Čtyřiadvacetiletý Senegalec, který přišel na zkoušku z druholigového Táborska, se zatím jeví nad očekávání slibně. V úvahu přichází i Dominik Janošek, který v uplynulé sezoně bez valných úspěchů hostoval v Mladé Boleslavi a Zlíně.