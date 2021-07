Plzeň podepsala posilu po vzoru Simy. Vedla k ní stejná trasa přes Táborsko

Navrátilec do plzeňské sestavy Tomáš Chorý střílí na branku v utkání proti Trnavě • FCVP/Ladislav Nussbauer

Radost plzeňských fotbalistů po brance do sítě Domažlic • FCVP/Jan Kubíček

Čtyřiadvacetiletý fotbalista Ndiaye uspěl v západočeském klubu na testech a podepsal tříletou smlouvu. „V trénincích i v zápasech přesvědčil trenérský tým o své kvalitě nejen výkony, ale i správným přístupem. Věřím, že bude pro tým přínosem. Zvlášť v okamžiku, kdy máme zraněného Lukáše Kalvacha,“ uvedl generální ředitel Adolf Šádek na klubovém webu.

Ndiyae přišel do Táborska loni z francouzského Évianu. V druhé lize odehrál 13 zápasů a jednou skóroval. „Plzeň je velký klub. Je to pro mě obrovská výzva, jsem připravený pro klub odevzdat to nejlepší!,“ řekl defenzivní záložník, který podepsal smlouvu během plzeňského soustředění v Rakousku.

Simův příběh pro něj může být inspirací. V Táborsku toho loni odehrál za Táborsko ještě méně, na podzim rychle vylétl nahoru, góly dával ve FORTUNA:LIZE i Evropské lize. Nyní ho čeká pravděpodobně přesun na další adresu. „Je reálné, že odejde. Jednáme cestou jeho agenta nebo napřímo se šesti zájemci. Dva jsou z Premier League, dva z Francie, jeden z Německa, jeden z Itálie," prohlásil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Ndiaye má na co navazovat.