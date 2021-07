Klenot (17) z Boleslavi: stojí o něj „S“ i zahraničí, Dufek ho chce udržet

Michal Škoda slaví trefu do sítě Sparty • Pavel Mazáč (Sport)

Ve FORTUNA:LIZE se zatím jen mihl, o jeho nadání se ale dobře ví. A podle houfu zájemců je to i poznat. Slavia, Sparta, jeden klub z Itálie, vyhlášené akademie z Anglie nebo Nizozemska. Všichni cílí na sedmnáctiletého záložníka Lukáše Maška z Mladé Boleslavi, která by se svým klenotem ráda podepsala nový kontakt. Mládežnický reprezentant má dost možností, kam v kariéře směřovat.

Slavia se Spartou nesoutěží jen na hřišti, jejich zájmy se občas protnou i na přestupovém trhu. Po reprezentačním útočníkovi Michaelu Krmenčíkovi nyní obě slavné značky baží po talentovaném záložníkovi Mladé Boleslavi Lukáši Maškovi. Rády by ho získaly. Uloví sedmnáctiletého mladíka jedno z pražských „S“, někdo úplně jiný, nebo zůstane ve městě automobilů a bude se fotbalově vzdělávat vedle Marka Matějovského?

„Lukáš už stihl prokázat, že je velmi talentovaným hráčem, zdobí ho navíc obrovská vůle a pracovitost. Je v hledáčku top českých klubů, zájem o něj registrujeme také ze zahraničí. Naší prioritou je nicméně podpis nové dlouhodobé smlouvy u nás v Boleslavi,“ říká prezident středočeského klubu Josef Dufek.

Slavia kolem šikovného záložníka našlapuje už delší dobu, Sparta se přidala později. A zahraniční nápadníci? Podle informací iSport.cz jde o jeden klub z Itálie, dále pak velké kluby z Anglie či Nizozemska, které by Maška chtěly umístit do svých akademií.

Nadějný teenager má momentálně v Boleslavi smlouvu ještě na rok. Vedení ambiciózního klubu s ním proto moc touží uzavřít dlouhodobý kontrakt, aby o něj nemohlo snadno přijít. Pokud by totiž současný stav platil i v zimě, mohli by ostatní zájemci v tu dobu už s Maškem jednat a jeho cena by výrazně klesla.

Mládežnický reprezentant se momentálně připravuje na novou sezonu v boleslavském áčku, v razantně obměněném kádru nemá jednoduchou pozici, nicméně například ve středečním přípravném zápase s Trenčínem se blýskl gólem po úniku a precizně provedené kličce brankáři.

Počítá zatím čtyři ligové starty. V nich jsou obsaženy i šestiminutový štěk proti Slavii a dvanáctiminutová pasáž proti Spartě. Platí za rychlého hráče, který je na svůj mladý věk dobře fyzicky připravený. Má předpoklady pro moderní fotbal.