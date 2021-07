Klima bez letního monzunu: Jablonec ustál přestupy, řeší se ještě útočník

Dřív pokládali základy od nuly, teď se situace otočila. Jabloncem se neprohnalo klasické letní období odchodů, kádr se naopak stabilizoval. Na italské soustředění parta kouče Petra Rady vplula koncentrovaná, žádné rozsáhlé trhliny realizační štáb netrápí. Hotovo s obměnou přesto ještě úplně není, klub stále sonduje trh s útočníky, další by se mu totiž do náročného programu tuze hodil.

Letní pohoda na pláži jablonecké přehrady se poprvé za poslední roky přenesla i nahoru na kopec, kde stojí Střelnice. V kancelářích ubylo stresu, tentokrát se povedlo kádr z minulé sezony uchovat, navíc přišlo včasné doplnění. Severočeši přípravu na evropské poháry společně s ostrým startem ligy nepodcenili a nacházejí se v jiném rozpoložení než předchozí prázdniny.

Dva roky zpátky se vichřice prohnala celou obranou, tehdy měl Petr Rada chvíli po ruce dokonce jediného zdravého stopera, náhrady se řešily narychlo. Nyní defenzivní blok zůstal, z Pardubic navíc dorazil 23letý krajní bek Michal Surzyn a za klíčového Ivana Schranze byl se Slavií vyměněn nastálo stoper Jaroslav Zelený. „Jsme rádi, že stěžejní bod v podobě středu obrany zůstal. Není to pro hráče novum, všichni znají prostředí,“ liboval si Petr Rada.

Právě setrvání hosta z Edenu byla priorita, nakonec se povedlo vyjednat trejd. Zmizel také Vladimir Jovovič, jemuž vypršela smlouva, a nepodepsal novou. Jeho místo rychle zabrali Tomáš Malínský s Antonínem Vaníčkem, který se k týmu připojil v rámci hostování z Bohemians, opačným směrem zase zamířil Jan Chramosta.

„Měl těžkou roli, dokážu se do něj vžít,“ přiznal Petr Rada na konto nevytěžovaného útočníka s profesionálním přístupem. „I já bych to jako hráč kousal těžko, ovšem chápal, že se Doležalovi se Schranzem dařilo. Náš vztah zůstal bez šrámů, ale potřeboval hrát víc.“

A co 23letý Vaníček, který se přesouvá na prvín štaci mimo Ďolíček? „Myslím, že potřeboval také trochu nakopnout,“ tušil zkušený trenér. S posilou počítá jako s rychlostním hráčem, kterého zdobí dobrý výběr místa i kvalitní přihrávka. „Podle jednoho setkání i telefonu poznáte, jestli k vám hráči chtějí. To pokládám za prioritu.“

Žádné zdlouhavé představování na severu však neprobíhá, hráči rovnou naskočili do programu, nyní pokračují přípravou na soustředění v Itálii. „Prodeje jsou a budou, bez nich to nejde, pokud nemáte majitele jako Sparta a Slavia. Teď už záleží na nás trenérech, abychom kádr poskládali. Možné je ještě posílení dopředu,“ poodhalil Rada. Jablonec by rád sehnal útočníka, k Martinu Doležalovi nemá kromě typově podobného Tomáše Čvančary příliš alternativ.

Příchody Tomáš Malínský – hostování s opcí, Slavia Tomáš Čvančara – návrat z hostování, Opava Antonín Vaníček – hostování s opcí, Bohemians Jaroslav Zelený – přestup, Slavia Michal Surzyn – přestup, Pardubice Odchody Ivan Schranz – přestup, Slavia Jan Chramosta – hostování, Bohemians Vladimir Jovovič – konec smlouvy, ? Robert Hrubý – konec hostování, Baník Ostrava Jakub Podaný – konec smlouvy, ?

Mimochodem 31letý Doležal kroutí v Jablonci už sedmý rok, nikam se nestěhoval ani po loňských čtrnácti brankách. „Nabídky určitě v minulosti měl, nevím, jestli z naší ligy, ale z ciziny určitě. Nebránili jsme mu,“ pokračoval hlavní kouč s dovětkem, že si útočníka váží za odvedenou práci.

„Možná se mu nechtělo do risku, je trochu jiný než ostatní, nekouká jen na ekonomiku, ale také na spokojenost rodiny,“ dodal. Bez něj by byla jablonecká ofenziva v pořádných problémech, odchod obou nejlepších střelců by se nahrazoval jen těžko.

„O posílení někoho středového směrem do útoku ví i Miroslav Pelta, sám fotbal hrál. Máme čas, ale sežeňte někoho, kdo vám dá 14 gólu za sezonu,“ smál se. Minulé léto se Severočechům povedla sonda do českobudějovického Dynama, hledání pokračuje také v aktuální, pokročilé fázi přípravy. Do budoucna dostane šanci Torfiq Ali-Abubakar, útočník z Ghany se ale prozatím bude adaptovat spíš v B-týmu, i když byl nominován na soustředění.

V Jablonci se každopádně mohou poplácat po ramenou, zadařilo se jim přesměrovat tradiční letní monzun na jiné adresy, odchod by zapříčinila už jen extrémně výhodná příchozí nabídka.