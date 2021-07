Reiter: Zlín může složit zajímavý tým. Mladý kouč? Jeví se fantasticky!

Konečně je zdravý a může naplno makat. Na soustředění v Luhačovicích dostal Rudolf Reiter se svými kumpány pěkně do těla, dřinu završil přípravný duel s Prostějovem (2:2). „Bylo to výživné, kondičně budeme našlapaní všichni,“ pousmál se ofenzivní záložník, který zažil na jaře sestup s Brnem a Baník ho následně opět poslal na hostování.

Když se podívám na soupisku, ve Zlíně se vytvořil velmi zkušený mančaft.

„To bylo pro mě i pro ostatní kluky, co přišli z Baníku, to největší lákadlo. Může se tady složit hodně zajímavý tým. Že je i zkušený, to není vůbec na škodu. I mladí jsou velmi šikovní. Až dorostou a vykopou se, může to být ještě zajímavější.“

Není to pro vás po složité sezoně trošku východisko z nouze?

„Měl jsem informace, jaký mančaft se tu skládá. Nejvíc jsem chtěl, aby dopadl Zlín. Všichni vnímáme, že bychom měli mít na víc než je jen záchrana. Nikdo to zatím neříká nahlas, ale myslím, že to tak je. Je nás tu hodně kvalitních hráčů. Trenér má možnost velké variability. Pro mě je škoda, že jde zase o hostování a druhé kolo s Baníkem nemůžu hrát.“

Kolikrát už jste měl do Fastavu vlastně namířeno?

„Nejblíže to bylo rok zpátky za trenéra Kozla v Baníku. Ve Zlíně tehdy trénoval pan Páník. Už jsme byli prakticky na všem dohodnutí. Bylo mi oznámeno, že to klapne. Pak se to najednou, snad v řádu hodin, stoplo a nastoupil jsem znovu v Baníku. Pan Grygera (generální manažer Fastavu) mi říkal, že mě chtěli už před třemi lety. To jsem třeba vůbec nevěděl.“

Jak na vás působí mladý kouč Jan Jelínek?

„Zatím fantasticky. Je to něco úplně jiného, než jsem doteď zažil. Proti Prostějovu bylo vidět, že trenér umí i zařvat. Respekt má už od pohledu. Není žádné tintítko, že jo. K tomu je pokérovanej. (úsměv) Zároveň dokáže udělat pohodu v kabině. Někdy to zachází až do kamarádšoftu. To jsem taky nikdy předtím nezažil. Působí to na mě hrozně dobře. Myslím, že hráči za ním budou stoprocentně stát a na hřišti za něj potáhnou.“

Není tedy vůbec znát, že na nejvyšší úrovni začíná a ve fotbale hrál první ligu jen chvíli?

„Trpišák (Jindřich Trpišovský) taky žádnou velkou kariéru neměl a jaký je to trenér. Náš kouč má hrozně dobré myšlení a přesně ví, co po nás chce. Pak je na nás, abychom to dokázali zrealizovat.“

Máte v hlavě, že chcete konečně zase odehrát celou sezonu a nakopnout se?

„Hlavně potřebuju být zdravý. Kdybych byl, v Brně normálně hraju. Bohužel jsem tam měl třikrát stejné zranění a ze třiceti zápasů jsem odehrál patnáct. Se svaly není sranda.“

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE