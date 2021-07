Suchý: Opět pod Jarolímem? Těším se. Se Slavií byl jen letmý kontakt

Česká liga vítá bývalého reprezentačního kapitána. Stoper Marek Suchý ukončil jedenáct a půl roku dlouhou misi za hranicemi, kdy prošel Ruskem, Švýcarskem a Německem, a vrátil se domů. Nikoliv do Slavie, kde vyrostl, ale zamířil do Mladé Boleslavi, která buduje nový tým. „Věřím, že každý z nás přispěje k dobré sezoně,“ říká Suchý v rozhovoru pro iSport Premium. Potká se opět s trenérem Karlem Jarolímem. A po EURO už osobně gratuloval k výkonům kamarádovi Tomáši Vaclíkovi.

Marek Suchý Narozen: 29. března 1988 (33 let) Klub: Mladá Boleslav Pozice: obránce Kariéra: Slavia (1993-2010), Spartak Moskva (2010-2014), Basilej (2014-2019), Augsburg (2019-2021). Bilance v reprezentaci: 44 zápasů/1 gól Úspěchy: 2x mistr české ligy (2008, 2009), 4x mistr švýcarské ligy (2014-2017), vicemistr světa do 20 let (2007), 2x vítěz švýcarského poháru (2017, 2019).

Poslední dva roky v Augsburgu pro něj byly nejtěžšími v kariéře. Obránce Marek Suchý víc seděl na lavičce, než hrál. K většímu prostoru na hřišti mu nepomohla ani píle na trénincích, za kterou slýchával pochvalu. Třiatřicetiletý stoper se už rozhodl usadit, vrátil se do Česka a věří, že Mladé Boleslavi, které se upsal na dva roky, má stále co nabídnout.

Už vás nelákalo pokračovat v zahraničí?

„O návratu jsem postupně přemýšlel poslední tři čtyři roky. Teď mi to vyšlo tak, že je to pro mě priorita. Už jsem nechtěl hledat nic venku, přál jsem si, abychom byli s rodinou doma. Ve třiatřiceti se pořád cítím dobře a věřím, že mám před sebou ještě minimálně dva roky na dobré úrovni, kdy budu moct hrát naplno. Jsem rád, že angažmá v Mladé Boleslavi vyšlo, cítím, že tu ve mě mají důvěru. Těším se na tuhle výzvu.“

Slavia, kde jste vyrostl, se neozvala? Taky hledá stopera.

„Letmý kontakt proběhl už dřív. Slavia má široký kádr, koncepčně se jí nehodí brát obránce, jako jsem já. Určitě bude shánět mladší stopery, které pak případně bude moct prodat. Viz Simon Deli, Michael Ngadeu nebo nyní David Zima. Je to už dávno, co jsem ze Slavie odcházel, nikdo tam z té doby není, ale bylo jasné, že se nejdřív zeptám tam. Pro mě to byl dlouhá léta v Česku jediný klub. Chtěl jsem mít čistý stůl, až pak jsem hledal jinde.“

Proč jste kývnul Mladé Boleslavi?

„Nejdůležitější byl asi pohovor s trenérem (Karlem Jarolímem), kdy jsme si řekli co a jak.