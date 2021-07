Útok Sparty: Hložek na hrotu, kdo k němu? Dva hráči jsou na hraně

Frontální útok. S tímhle heslem vlétne Sparta už za pár dní do nové sezony. Skvadra trenéra Pavla Vrby bude útočit, útočit a znovu útočit. Z toho, co Letenští nastavili už během jara, nehodlají slevit ani o deko. K vytyčeným cílům se hodlají jednoduše prostřílet. „Určitě budeme chtít, aby se do ofenzivy zapojoval co největší počet hráčů,“ ubezpečuje Vrba. K dispozici má celou řadu zajímavých ofenzivních hraček. Jak je poskládá?