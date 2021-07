Slovácko se ladí na poháry: Útočník chybí, ví Svědík. Nguyen je jednička

Spokojenost u pedanta Martina Svědíka nehledejte. Touha zlepšovat sám sebe i mužstvo ho žene pořád dál, na každé výhře vidí moře chyb. Ovšem hráče umí i ocenit. „Klobouk dolů před klukama, jak pracují,“ smeká před Petrželou a spol.

Nepálí vás po odchodu Jana Klimenta pozice útočníka?

„Musím tyhle věci brát v rámci ekonomických možností klubu. Ano, chybí nám rychlostní útočník. Vidím, že to není úplně optimální. V přípravě máme právě s výkonností útočníků asi největší problém. Ale realita je taková a pracujeme s tím, co máme. Čekáme, jestli se něco naskytne, žádnou aktivitu směrem k posílení už nevyvíjíme. Nahradit Honzu Klimenta v podstatě nejde. Typologicky, ani co se týká kvality. Měli jsme štěstí, že byl po zranění a šel k nám. Dali jsme ho dohromady, dostal se do formy.“

A pak vám „utekl“ do polské Wisly Krakov. Vidíte za tím něco víc než finanční motivaci?

„Podle mě jednoznačně vyhrály finanční podmínky. Takové nabídce nejde konkurovat. Honza avizoval, že se chce vrátit do zahraničí. Nemůžu na něj říct půl slova. Lidsky zapadl výborně do kabiny a odvedl tady skvělou práci. Jsme s ním ve spojení a přejeme si, ať se mu daří.“

Do kádru se naopak vrátil klíčový stoper Stanislav Hofmann, jenž avizoval, že také půjde do ciziny. Bylo příjemné, že nakonec prodloužil smlouvu?

„Standa je velmi důležitý hráč pro mužstvo i pro nás trenéry. Lidsky i fotbalově. Jeho návrat je nejlepší možná varianta. Věci kolem jeho odchodu nabraly trošku jiný směr. Když jsme cítili, že by byla možnost, abychom ho udrželi, zkusili jsme to. Jsem rád, že se to povedlo.“

Získali jste brankáře Filipa Nguyena z Liberce. Potvrzuje předpoklady?

„Filip sem přišel jako jednička. Tady není co řešit. Chtěli jsme ho a těší mě, že se to podařilo. Zatím je brzy dělat závěry. Ale v tréninku i v přípravných zápasech potvrzuje to, co od něj očekáváme. Velmi dobře pracuje i Pavol Bajza.“

V jakém stavu dorazily z Baníku posily Daniel Holzer a Ondřej Šašinka?

„Je vidět, že nehrávali pravidelně. Chybí jim vyhranost, forma. Tohle hráče vždycky poznamená. Navíc přišli do odlišného tréninkového procesu, jiných nároků. Bude nějaký čas trvat, než si zvyknou. Ale to jsme věděli dopředu. Vidím na nich, že chtějí pracovat. To je pro mě hlavní. Je to pro ně nová výzva. Mají touhu něco dokázat, rozvíjet se.“

V pátek jste porazili Cracovii Krakov 1:0. Zamlouval se vám výkon?

„Musím říct, že to byl dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Cracovia má asi sedmnáct zahraničních hráčů, prostřídala dvě jedenáctky. Mělo to parametry a samozřejmě i chyby. Pořád bylo znát, že je to v rámci plné přípravy. I když někteří už dostávají větší porci minut. Od utkání s Orenburgem už nestřídáme hráče po poločase. Jsem rád, že jsme to výsledkově zvládli a že se trefi l Regi (Rigino Cicilia). Když dá útočník gól, je to důležité.“

Trápí vás nějaká zranění?

„V neděli trénovalo všech dvaadvacet hráčů. Milan Petržela si akorát přišlápl palec a odešel z tréninku. Uvidíme, jak to bude vypadat. Uzdravil se Kohút, v pondělí už bude hrát. Nejdůležitější je, aby byli kluci zdraví. Tréninkový proces je náročný, ale zatím drží.“

Už 22. července čeká první duel druhého předkola Konferenční ligy s Lokomtivem Plovdiv. Jaké poznatky jste nasbíral o druhém celku bulharské ligy?

„Nepovím. (úsměv) Obecně, ten tým má vyváženou ofenzivu i defenzivu. Dostává málo gólů a docela hodně jich dává. Čeká nás velice nepříjemný tým. Cracovia byla herním stylem hodně podobná Plovdivu. Je pro nás důležité, aby u soupeřů v přípravě byla nějaká podobnost a ověřili jsme si, na co se máme připravit. Maďarské a polské kluby mají lepší finanční možnosti než většina českých. Chodí tam kvalitní hráči. Vůbec není jednoduché s nimi hrát, i když nemají takové jméno. Ale i my máme svou kvalitu. Zase se pokusíme dostat z týmu maximum.“

Jste připravený na to, že od Slovácka už se bude čekat víc než boj o záchranu nebo střed tabulky?

„Každá sezona je jiná. Čeká nás s pohárem náročný program. Zvlášť u těchto regionálních klubů je to složité. Nebudeme si před sebe stavět vzdušné zámky. Ale určitě se nechceme pohybovat někde vzadu. Soutěž bude zajímavá, přibyl Hradec. Každý se snaží co nejlíp připravit a posílit.“