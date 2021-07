Hložek po generálce: Týden je dost času, dostanu se do toho. Zůstane na hrotu

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Po krátké dovolené v Monaku se v pátek večer připojil ke spoluhráčům na soustředění v Rakousku, v pondělí už Adam Hložek (18) naskočil v základní sestavě do generálky proti Dynamu Moskva. A hned se blýskl jedním gólem. „Jak dostanu do nohou víc tréninků, určitě to z mojí strany bude lepší,“ nepochybuje účastník nedávno skončeného EURO.

Jak jste se po krátké dovolené v utkání cítil?

„Asi to nebylo ještě úplně ono. Měl jsem nějaké tréninkové manko, za poslední dobu jsem neodehrál moc utkání. Postupem času, jak budu mít v nohách víc tréninků, se do toho zase dostanu. I když to bylo těžké utkání, dobře jsme drželi balon. Soupeř měl dva brejky, ze kterých jsme inkasovali. Na tom musíme zapracovat a před Rapidem to vyladit.“

Jako by se na vás krátké volno ani nepodepsalo.

„Pro mě je hlavní, že jsem si mohl osahat zápasovou praxi. I když bylo velké teplo, odehrál jsem skoro 70 minut, to je super.“

Je zbývající týden do prvního ostrého utkání dostatečná doba, abyste se dostal do optimální formy?

„Doufám, že ano. Týden je dost času. Myslím, že tam bude dost tréninků na to, abych se doběhal a dobře připravil. I když ta příprava teď asi bude dost taktická, tak určitě budu mít prostor, abych s kondičními trenéry zapracoval.“

Na čem nejv

V generálce jste nastoupil na hrotu. Počítáte, že na tomhle postu už zůstanete natrvalo?

„Co jsem se bavil s trenérem, tak by to měla být moje pozice. Už se nemůžu dočkat, až začnou soutěžní zápasy.“

Pomůže útočníkovi hodně, když se hned v prvním utkání po dovolené gólově prosadí?

„Samozřejmě to je fajn, dodá mi to sebevědomí. I když ten gól mohl dát Péša, ale zastavilo ho břevno. Ke mně se to spíš odrazilo. Jsem rád, že mi to tam spadlo.“

