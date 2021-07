Van Buren po jediném testu: Budeme připravení. Každý musí bojovat o místo

Duel s Gliwicemi skončil remízou. Co vám ukázal?

„Zápas byl docela náročný, obzvlášť prvních dvacet minut, kde jsme dopustili několik přečíslení, což pro nás bylo těžké. Potom jsme hru víc kontrolovali, Nico (Stanciu) vstřelil krásný gól, ale nevytvořili jsme si toho tolik. Musíme být připraveni příští týden, to bude důležitější než tento zápas, který byl dobrý pro získání formy.“

Příprava je u konce. Byla těžká?

„Velmi. V prvních týdnech jsme měli hodně kondičních tréninků a teď jsme hráli náš první zápas. Je to těžké, protože jsme hráli před sezonou jen jeden duel, ale myslím, že všichni budeme připraveni.“

Tým nebyl během přípravy pohromadě. Jak velká to bude komplikace?

„Uvidíme, ale myslím, že si s tím poradíme, protože jsme vždycky měli velký tým. Myslím, že i bez hráčů z EURO si poradíme, ale samozřejmě to bude lepší, až se vrátí a bude větší konkurence. Bude to dobré.“

Na druhou stranu budou mít někteří možnost se v úvodu ligy ukázat trenérům. To platí i pro vás, že?

„Myslím, že v několika prvních zápasech to bude dobrá příležitost pro hráče, kteří dříve tolik nehráli, mohou ukázat, že jsou připraveni. I pro nové hráče. Každý musí bojovat o místo.“

Jak se těšíte na evropské poháry?

„Už je to nějaká doba, co jsem hrál evropské poháry, takže se na to těším, bude to zábava.“