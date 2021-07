Trpišovský: Nejhorší příprava. Odchod Stancia absolutně nepřichází v úvahu

Co vám ukázal duel s Gliwicemi?

„Měli jsme v plánu hrát dva zápasy tady se soupeři a třikrát mezi sebou. Bohužel ty zápasy odpadly. Na to, že to bylo první utkání, některé věci byly slušné. Ale bylo vidět, že jsme na konci soustředění. Pohyb nebyl takový, jak jsme zvyklí. Hodně ztrát, zbytečný gól, který jsme dostali. Spousta kluků hrála na jiných, netradičních postech. Potřebovali jsme se dostat na velké hřiště, je vidět, že máme hodně na čem pracovat.

A celkové hodnocení dost specifické přípravy?

„Byla složitá. Nevím, jestli je co hodnotit. Přípravu mělo pár kluků, co tu byli. První půlku bylo čtrnáct hráčů pryč. Do toho jsme nemohli odjet na soustředění, spousta komplikací. Nejhorší příprava, jakou jsem kdy kompletně absolvoval. Budujeme to za pochodu. Každý hráč přichází jinak, je v jiném režimu, to bylo vidět na hřišti. V pondělí nás to čeká s dalšími kluky. Nedá se tomu říkat ani příprava, snažíme se spíš postupně připravit na začátek sezony, hodně individuálně vůči klukům. Nemáme ani moc nácviků, třeba teď v zápase jsme byli bez levého beka. Zaskakoval tam David Zima. Netrénujeme ve složení, ve kterém asi vyběhneme na první zápasy. Děláme, co můžeme. Výhodu mají kluci, kteří tu byli od začátku. O ty se budeme muset opřít na začátku sezony.“

Těšíte se, až bude kádr kompletní?

„Těším se hodně. Kluci, co se připojí teď, budou mít záběhové tréninky, mini přípravu, kterou potřebují. Uvidíme, jak koho budeme moct použít do zápasů. Čím dřív budeme pohromadě, tím líp. Začátek sezony je neúprosný. První vrchol máme za devět dní ve Zlíně. Budeme to dávat dohromady za pochodu.

Kdy bude tým vyladěný?

„Musí být už ve Zlíně. Tam se nebude nikdo ptát, co máme za sebou. Nebude nikoho zajímat, jestli byli kluci na EURO nebo v Africe. To bude ostrý ligový zápas, musíme být připravení na sto procent. Nikdo nás šetřit nebude.“

Chystá se ještě nějaký pohyb v kádru?

„Nechceme přijít o hráče, kteří se přidávají později, zapojit je moc brzo. Na začátku bude kádr širší. Na konci přestupního termínu možná někdo odejde. Směrem dovnitř možná kosmetické změny nastanou. Probíhají jednání o dvou hráčích. Uvidíme. Taras Kačaraba ještě není dořešený, pořád se poohlížíme po stoperovi.

A směrem ven?

„Těžko se něco komentuje. Není nic na spadnutí. Odchod Nica pro nás absolutně nepřichází v úvahu, zvlášť v tuhle chvíli. Navíc ta částka, která byla nabídnutá, vůbec neodpovídá důležitosti hráče pro nás. Je to jeden z nejlepších hráčů ligy. U ostatních hráčů je to oťukávání, uvidíme, co se stane na přestupovém trhu. Musíme být připravení, že přijde nabídka na jakéhokoliv hráče z toho kádru.“

Jak se zatím ukazují posily – Srdjan Plavšič a Ivan Schranz?

„Sžívají se s týmem a herním stylem. Každý přišel z jiného mužstva. Limituje nás, že málo tréninků je v plném počtu a ve hrách, které potřebujeme. Není tam tolik pohybu. Postupně na tom pracujeme, ukazujeme si některé věci. Každý je v jiné fázi. Srki se připojil dřív, je tu od začátku, Ivan až tento týden, takže hlavně do útočné fáze bude potřeba, aby si zvykli na herní styl a na spoluhráče, a my mohli využít přednosti, které mají.“