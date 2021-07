Baník si užil generálku i s děkovačkou. Kuzmanovič zamotal kouči hlavu

PŘÍMO Z POLSKA | To nejlepší na konec, co se týče soupeře i výsledku. Tak to měl v končící letní přípravě Baník, který tvrdou dřinu uzavřel výhrou 3:1 v Zabrze a pohodově se naladil na ostrou ligovou premiéru v Jablonci. Platí to především pro dvougólového Nemanju Kuzmanoviče, jenž byl přitom ještě do soboty na hraně sestavy. „Někteří mi zamotali hlavu, o základu ještě úplně jasno nemám,“ usmíval se spokojený trenér Ondřej Smetana, jehož tým podporoval zaplněný sektor fanoušků hostí.